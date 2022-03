VIDEO Rusi pogodili školu u kojoj je bilo 400 ljudi, među njima i djeca. Uništili su je

Gradsko vijeće Mariupolja kaže da su ruske snage u subotu bombardirale školu u kojoj se od ruske agresije sklonilo 400 ljudi, većinom žene, djeca i stariji.

Zgrada je uništena, a ljudi su pod ruševinama, prenosi BBC.

This is what a school in #Mariupol looks like after a #Russian missile strike.

I dalje nema informacija o žrtvama.

I dalje tragaju za zarobljenima u ruševinama kazališta

U Mariupolju spasioci još uvijek tragaju za stotinama ljudi zarobljenih ispod ruševina bombardiranog kazališta u kojem je više od 1000 ljudi tražilo sklonište kada je pogođeno u srijedu.

- Ovo više nije Mariupolj, to je pakao. Ulice su pune tijela civila - rekla je stanovnica Tamara Kavunenko (58).

Zelenski: 'Opsada Mariupolja je teror koji će se pamtiti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u sinoćnjem video obraćanju javnosti da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja teror koji će se pamtiti stoljećima te ući će u povijest odgovornosti za ratne zločine, prenosi Reuters.

