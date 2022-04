Savjetnik ukrajinskog ministra obrane: Dajte nam oružje, a mi ćemo riješiti sve ostalo sami!

Savjetnik ukrajinskog ministra obrane Markijan Lubkivski u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska javio se jutros iz Kijeva.

- Noć u Kijevu bila je relativno mirna, s obzirom na to da su ukrajinska vojska i specijalne jedinice očistile kijevsku oblast i druge sjeverne oblasti od neprijatelja. Međutim sada pratimo situaciju na istoku. Situacija je dosta kritična, s obzirom na to da agresor pokušava okupiti svoje snage i krenuti u napad na donjecku i luhansku oblast. I na jugu neprijatelj pokušava formirati svoje snage da bi probao doći Transnistrije i povezati okupirana područja, izaći na granice Moldavije. Naši obavještajci prate situaciju u Transnistriji, ne isključujemo da može biti napad i s te strane - rekao je.

Nehammer na sastanku s Putinom

Austrijski kancelar Karl Nehammer dolazi danas na razgovor kod ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Teško je očekivati od agresora koji svaki dan ubija naše ljude, uništava kompletnu infrastrukturu, da bi on išao u neke pregovore oko mira u Ukrajini. Vidimo da svi pokušaji, i od strane francuskog predsjednika i drugih diplomata i čelnika drugih zemalja, nisu bili uspješni. Teško je očekivati da bi Putin stao ili nakon razgovora s kancelarom Austrije ili predsjednikom Bjelorusije, rekao je.

'Izborit ćemo se i pobijediti'

Lubkivski je zahvalio je svim zemljama koje im pomažu u ovoj situaciji, uključujući i Hrvatsku.

- Koliko sada vidim situaciju i po mojoj nekoj analizi, mi ćemo se izboriti i mi ćemo pobijediti. Kako neprijatelj nije mogao ući u Kijev, okupirati Kijev, neće moći okupirati ni Ukrajinu, neće moći ovdje dobiti pobjedu. Mi tražimo što više oružja da se zaštitimo, da obranimo i sebe, i Europu ustvari, i druge europske zemlje, dodao je.

'Bitka za Ukrajinu bitka je za cijelu Europu'

Istina je, kaže, što predsjednik Zelenski govori - bitka za Ukrajinu bitka je za cijelu Europu.

- S obzirom na to da je Putin napao Ukrajinu, ne možemo očekivati da on neće krenuti u svojim nekim suludim idejama i dalje, da bi vratio u život bivši Sovjetski savez ili Rusku imperiju, a to znači da su i druge zemlje članice NATO-a u velikoj, čak ogromnoj opasnosti - dodaje i dodaje da je Rusija nuklearna snaga.

- I svaki put prijeti nama i cijelom svijetu da će iskoristiti nuklearno, kao i kemijsko oružje. Ali izborit ćemo se sami, uz pomoć naših prijatelja. Samo - dajte nam oružje, a mi ćemo sve završiti sami! - poručio je.

O suđenjima

Mnogi već otvoreno govore o genocidu na više mjesta u Ukrajini. Već se razmišlja i o suđenjima.

- Doći će do suđenja, to će biti novi proces, veliki. Vjerujem da će svi koji su odgovorni za smrt i razaranja u mojoj zemlji biti kažnjeni. Nemam dvojbe oko toga. Svaki dan otkrivamo neka groblja, masovne grobnice. To je strašno. Ljudi su ili bačeni onako kako su bili ubijeni ili su ostali na ulicama. Bit će suđenje sigurno. Mi sada zajedno s našim međunarodnim partnerima prikupljamo sve podatke, sve dokumentiramo da bismo poslije izašli na sud - kaže Lubkivski.

Cijena mira: Ne trgujte s onima na čijim rukama je krv nevinih Ukrajinaca i Ukrajinki

Potpuno je obustavljena trgovina između Ukrajine i Rusije. Ukrajina sve zemlje Europe poziva da učine isto.

- To je cijena naše neovisnosti, cijena mira. Ako se trguje s agresorom, onda se financira i to oružje s kojim se ubijaju Ukrajinci. Mi smo prekinuli sve trgovinske odnose s agresorom, pozivamo naše prijatelje u svijetu da ne trguju s onima na čijim rukama je krv nevinih Ukrajinaca i Ukrajinki. Sada je važno krenuti i pronaći nove izvore energije, i za gospodarstvo - da niti jedan cent ne bude upućen agresoru - poručuje.

Situacija je, nastavlja, najteža na istoku u Mariupolju koji je doživio humanitarnu katastrofu.

- Zamislite, ljudi su sjedili u skloništima po mjesec dana. Bez vode, hrane, ičega. Prema zadnjim podacima iselilo je oko 4 milijuna Ukrajinaca. Oni će se vratiti. Koliko komuniciramo s njima, oni su naišli na fantastičan doček u zapadnim zemljama, uključujući naravno i Hrvatsku - kaže.

Pokušavaju, dodaje, uspostaviti humanitarne koridore. Kijev više nije izravno pod napadima, ali Vitalij Kličko poziva građane da se još ne vraćaju, dodaje.

- Nažalost, kada ljudi izlaze iz skloništa, na njih se puca. Puno je onih koji su pobijeni upravo kada su izlazili iz svojih kuća tražeći vodu i hranu. Ljudi su umorni od raketiranja, granatiranja. Žele se vratiti svojim kućama, međutim gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko obratio im se sa zamolbom da još malo pričekaju, da se ne vraćaju, s obzirom na to da još uvijek postoji opasnost da Kijev ponovno bude napadnut - poručuje.

'Vjerujem da će se Ukrajina pridružiti Hrvatskoj u EU još ove godine'

Podrška predsjedniku Zelenskom od strane Ukrajinaca od početka je bila bezuvjetna, a tako je - kaže Lubkivski - i danas.

- Svi podržavamo predsjednika. On se pokazao kao pravi predsjednik za bilo koju zemlju. A meni je drago što imamo takvog predsjednika koji vodi našu zemlju prema pobjedi, prema europskoj perspektivi. Vjerujem da će se Ukrajina pridružiti Hrvatskoj u EU još ove godine. To bi za nas puno značilo. Mi smo se dokazali kao zemlja koja se zna izboriti, koja je jaka, svi smo sada ujedinjeni oko predsjednika i ministara. To su sjajni dečki - poručio je.

'Pobijedit ćemo sami u ovom ratu. To je naš stav, ali hvala svima'

Otkrio je čini li Europa dovoljno za Ukrajinu u ovoj situaciji.

- Ne možemo se žaliti, zahvalni smo svima na pomoći. Pobijedit ćemo sami u ovom ratu. To je naš stav, ali hvala svima, to što rade za nas nikada nećemo zaboraviti. Osjećamo tu podršku. Svaki dan nam dolaze i čelnici drugih zemalja. I Boris Johnson je prekjučer bio u Kijevu.

Navodi da je realno za očekivati susret Zelenskog i Putina.

- To je realno za očekivati i predsjednik Zelenski nekoliko je puta predlagao taj sastanak. Spreman je za razgovor, mi smo spremni za pregovore. Bilo što, samo da stane rat, samo da se ne ubija naše ljude. Sastanak je naravno moguć u slučaju da prestane vatra, da uspostavimo primirje. Međutim, nema tu razgovora o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Ukrajina mora biti priznata u svojim granicama, a to su granice 1991. godine, uključujući i Donbas i Krim. I to je stavi predsjednika i naše zemlje - rekao je.

Kaže kako se po okupiranim područjima vidi da se Rusi trude uspostaviti svoj režim tamo i proglase recimo Hersonsku Narodnu Republiku.

- Sad planiraju napad na sjeveru, na Harkiv. Teško je njima vjerovati u ono što kažu, dodao je.

Najčitaniji članci