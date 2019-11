Saznajte kako sportaši čuvaju svoje zube

Prehrana bogata ugljikohidratima povećava mogućnost razvoja karijesa, a preporuka stomatologa je rasporediti obroke bogate ugljikohidratima na svaka 3 sata te izbjegavati slatku hranu i pića. Poželjno je isprati usta vodom nakon obroka i koristiti žvakaće gume sa ksilitolom nakon i između obroka. Zanimljivo je da hrana bogata mastima stvara zaštitni film na zubima i sprječava nakupljanje plaka, a bjelančevine se razgrađuju na aminokiseline i ne sudjeluju u stvaranju karijesa.

Na treningu i na natjecanjima sportaši su izloženi velikom riziku od raznih povreda. Veća mogućnost nastanka traumatskih ozljeda je kod sportaša kod kojih dolazi do više kontakata, poput borilačkih sportova, hokeja na ledu, nogometa, košarke, rukometa i slično. Veći broj sportaša, veći broj treninga i natjecanja, dovode do povećanja i broja dentalnih ozljeda. Sportska dentalna medicina razvila se upravo iz potrebe preveniranja i liječenja traumatskih dentalnih ozljeda nastalih u sportu. Moguće je vrlo lako smanjiti mogućnost ozljeda kao i povećati sigurnost prilikom bavljenja sportom jer uz zaštitu veći je fokus na sportu.

Najčešće ozljede kod sportaša su ozljede mekog tkiva (a najčešće usana), frakture zuba, avulzije, iščašenje zglobova, prijelom čeljusti i ozljede temporomandibularnog zgloba. Rješenja koja su osmišljena za zaštitu su udlage za zube (štitnici), kacige, maske za lice. Udlage tj. štitnici za zube su najdjelotvornije rješenje i obavezni su u kontaktnim sportovima kao što je boks i nekontaktnim sportovima kao što su rukomet, košarka, vaterpolo, nogomet, rugby, baseball. Zaštitna udlaga štiti od dentalnih trauma, ozljeda gornje i donje čeljusti, čeljusnih zglobova i potresa mozga. Najbolju zaštitu pružaju individualni štitnici koji se izrađuju u Poliklinici ARENA i maksimalno su prilagođeni potrebama pacijenta, idealno odgovaraju jer se rade na temelju zubnog otiska, retencija je izvrsna i omogućavaju nesmetano disanje i govor. Stomatolog sportašima daje i individualne upute o oralnoj higijeni i navikama prehrane zbog posebnog režima prehrane sportaša te preporučuje najbolji način prevencije dentalnih ozljeda.

