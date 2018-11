Saznala da umire od tumora: Zadnja želja joj je bila udaja

Mlada nevjesta uspjela je izgovoriti svoje bračne zavjete iz smrtne postelje, samo nekoliko dana prije nego što je preminula od raka. Nastavnica matematike Samantha Webster nije nikad pila alkohol ni pušila. Bila je zdrava i u formi mlada žena s velikim planovima za budućnost., piše Daily Mail.

Nesretna 33-godišnjakinja se htjela udati i imati djecu. Međutim, sve se promijenilo sredinom ove godine, kada je Samantha zbog snažnih bolova u trbuhu zatražila liječničku pomoć.

Foto: Facebook

Dijagnoza je bila katastrofalna - liječnici su joj dijagnosticirali agresivni karcinom crijeva te da je pred njom svega nekoliko mjeseci života.

Nakon tri tjedna u bolnici, Samantha je prebačena u hospicij u kojem se brinuti za nju do kraja. No od svih Samanthinih planova koje je upropastila opaka bolest, ona je odlučila da će ostvariti barem jedan - udat će se za svojeg dugogodišnjeg dečka 38-godišnjaka Aleca Webstera.

Kako se Samanthino stanje toliko pogoršalo da više nije mogla hodati, par je odlučio upriličiti vjenčanje u hospiciju u kojem je ležala. Obredu su prisustvovali članovi obitelji i prijatelji. Alec je odlučio da će njegova zaručnica dobiti vjenčanje kakvo zaslužuje.

'Upoznali smo se u teretani'

Samantha je bila odjevena u vjenčanicu, a Alec u odijelo, a cijela soba bila je ukrašena cvijećem. Par se vjenčao 1. rujna, nekoliko dana prije njezine smrti. Dana 7. rujna, Samantha je preminula. Njezin suprug svakoga je dana bio pokraj nje.

Suprug preminule Samanthe nije mogao javno govoriti o svojem gubitku do nedavno, kada se pozdravio sa svojom srodnom dušom koja je svojom dobrotom dotaknula mnoge živote. Gubitak voljene družice je već druga tragedija koja je pogodila Aleca - njegova 18-godišnja kćer Nioni iz ranije veze preminula je 2016. godine, nakon dvogodišnje borbe s leukemijom.

Foto: Facebook

- Bili smo zajedno četiri godine. Upoznali smo se kada smo počeli odlaziti u istu teretanu. Oboje smo mrzili tu teretanu, ali svejedno smo išli. Stvar je u tome što Sam nikad nije pušila, pila nije se nikad drogirala. Kad smo god izašli na večeri, pili smo vodu - izjavio je shrvani suprug.

- Za rak je saznala 10 tjedana prije nego što je preminula. No liječnici su rekli da je vjerojatno rastao u njoj šest ili osam mjeseci. To je vrlo rijedak oblik raka, ne možeš ni okriviti liječnike, to je naprosto jedna od tih okrutnih stvari koji se događaju u životu - kazao je Alec.