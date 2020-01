'Došla mi je Dalić i rekla: Tu je novi odbor, miči se iz firme!'

Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora, današnje grupacije Fortanova počeo je konferenciju za novinare. U pozivu je naveo da će pričati o novim dokazima vezano za aferu Agrokor i otkrićima u djelovanju grupe Borg.

- Afera Agrokor je utjecala društveno, ekonomski i politički na ovu regiju. Pokušat ću ukratko predstaviti što se ustvari dogodilo s cijelom aferom Agrokor. Počelo je kada je Dalić rekla da će biti nova skupština. Ja sam bio šokiran, bilo mi je jasno da je iza toga Plenković. Donio sam odluku da bude najmanja šteta za mene i druge učesnike. Ja sam se povukao, do 16.3. nisam imao nikakvog pojma da bi se takvo nešto moglo dogoditi. Bio sam siguran da ću to što se meni dogodilo ja dokazati sigurno i da ću ja pobijediti jer sam ja znao cijelu istinu, ali nisam imao za to dokaze. Morao sam strpljivo graditi svoju kulu od karata koja bi na kraju dobila sliku svega - započeo je Todorić.

- Morao sam strpljivo graditi svoju kulu od karata koja bi na kraju dobila sliku svega. Danas kad ću to predstaviti, napravit ću to da se razumije i da se napravi onaj efekt kakav je trebao biti napravljen a nije jer se uplela politika. Branili su da se istina sazna - rekao je Todorić i dodao kako je pripremio tri kratke prezentacije.

- Prijavili smo Dalić i Plenkovića, dugo se o tome odlučivalo i prije par mjeseci su odbili. Kad su odbili imao sam pravo da dobijem uvid u spis, tu sam dobio puno novih dokaza. Imam 600 mailova, svaki mail je potpisan od službenika iz MUP-a koji je obrađivao, sve je najurednije - kaže Todorić.

- 'Prepiši svoju kompaniju kod javnog bilježnika. Bit će nova skupština, novi nadzorni odbor i ti se miči iz firme', rekla mi je Dalić. ije onda to mogla raditi bez Plenkovića. Nastojao sam biti što je moguće mirniji - tvrdi Todorić.

