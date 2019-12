'Scene kao u Černobilu': Mogli su znati da će vulkan eruptirati

Turistički vodič Hayden Marshall-Inman prvi je identificiran kao žrtva erupcije vulkana na Novom Zelandu, prirodne katastrofe u kojoj je pet ljudi poginulo, a osam ih se još uvijek vode kao nestali.

Haydenov identitet potvrdio je njegov brat Mark Inman koji je rekao da je 'preminuo radeći ono što je volio'. Drugi poginuli je turist iz Malezije.

Goodnight my friend. Terribly sad news, you really were one of nature’s kindest souls. Sleep well ❤️ #hayden #ycamp #youwillbemissedbymany Tour guide named as first victim of White Island volcano eruption https://t.co/OMl0n4iK8s — Abby Fox-Greenwood (@abbyfgreenwood) December 9, 2019

U međuvremenu, društvene mreže su pune pitanja zašto je turistima uopće bilo dopušteno posjetiti otok poznat i kao Whakaari, kada je u ponedjeljak u 14:11 po lokalnom vremenu eruptirao vulkan, a pepeo i para dignuli se u zrak.

Last photos: here are the White Island Tour operators rescuing people, timestamp 14:24 (~12-14 minutes after eruption). Endless gratitude to that crew for stepping up as first responders.



I took these and reporters welcome to use with attribution. pic.twitter.com/ITmY1jCezr — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

- Moj Bože, vulkan White Island eruptirao je danas po prvi put nakon 2001. Moja obitelj i ja smo otišli s otoka 20 minuta ranije. Čekali smo se ukrcati na brod nazad kada smo vidjeli zastrašujuć prizor - kazao je jedan od turista te uz svoje svjedočenje na Twitteru priložio i video koji je snimio.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

- Teško je uopće povjerovati da je naša cijela turistička grupa doslovno stajala na rubu glavnog kratera ni 30 minuta prije erupcije - kazao je svjedok uz još jedan video, onaj prije erupcije.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Dugogodišnji bolničar Rusty Clarke bio je u jednom od spasilačkih helikoptera iz Aucklanda koji su poslani na White Island.

- Izdaleka se mogao vidjeti veliki oblak pepela, scena iznad vulkana izgledala je kao Černobil - ispričao je bolničar.

Nestala žena pronađena živa - nalazi se u bolnici

Žena iz australijskog grada Adelaide pronađena je živa nakon fatalne erupcije vulkana na Novom Zelandu, pišu lokalni mediji.

Lisa Dallow bila je sa suprugom i 15-godišnjom kćeri na dvotjednom krstarenju. U trenutku erupcije obitelj je bila u obilasku Bijelog otoka. Dallow se sada nalazi u bolnici Hamilton s teškim opeklinama.

Od 47 turista, 34 su spašena s otoka, s 31 ih je ostalo u bolnici. Neki od njih su teško ozlijeđeni. Pet ih je poginulo, a osam nestalo.

Nestali na otoku prekriveni debelim slojem pepela?

Nestala je četveročlana obitelj iz Sydneya - Anthony i Kristine Langford, i njihovo dvoje djece 19-godišnji Jesse i 17-godišnja Winona. Nestalima se smatraju i suprug i kćer pronađene Australke - Gavin Dallow i 15-godišnja Zoe Hosking.

Nestale su majka i kćer iz Australije - Julie i Jessica Richards. One su također bile putnice na kruzeru Ovation of the Seas. Vlasti pretpostavljaju da je većina nestalih poginula. Policija provodi istragu o cijelom događaju.

Pretpostavlja se da su tijela nestalih na otoku prekrivena debelim slojem pepela. Za sada je poznato da su na otoku, u trenutku erupcije, bili uglavnom turisti s kruzera koji je bio u blizini - 24 osobe iz Australije, devet s Novog Zelanda, četiri osobe iz Njemačke, dvije iz Kine, dvije iz Britanije i jedna iz Malezije.

Znali su za povećanu vulkansku aktivnost?

Državna služba za potrese i vulkane GeoNet podigla je razinu opasnosti za Bijeli otok u studenom, zbog povećane vulkanske aktivnosti.

Prošloga tjedna je vulkanolog GeoNeta Bard Scott u izvještaju naveo kako se umjerene vulkanske aktivnosti nastavljaju na Bijelom otoku, dok je značajna količina dima, pare i mulja opažena kod otvora vulkana.

Vulkan na Bijelom otoku, poznat pod nazivom Whakaari na maorskom, jedan je od najaktivnijih na Novom Zelandu i popularna je turistička destinacija.

Posljednja smrtonosna erupcija dogodila se 1914., kada je poginulo 12 rudara.