Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt upozorio je u utorak vlasti u Republici Srpskoj da njihovo kršenje sporazuma o uspostavi tijela državne vlasti neće proći bez ozbiljnih posljedica.

Schmidt je reagirao posebnom izjavom nakon što je na dnevni red sjednice parlamenta RS koja je ranije tijekom dana započela u Banjoj Luci uvršten nacrt zakona o uspostavi Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV RS) na entitetskoj razini.

Nacrt je u parlamentarnu raspravu uputila vladajuća većina predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Milorad Dodik čime je napravljen konkretni korak u provedbi njegovih najava da će RS uvesti zakone kojima će se de facto izdvojiti iz ustavno-pravnog poretka BiH.

Nacrt zakona predviđa da VSTV RS preuzme ovlasti imenovanja sudaca i tužitelja u tom entitetu čime bi se onemogućilo djelovanje VSTV-a koji postoji na razini države.

Oporbene stranke u parlamentu RS kritizirale su prijedloge SNSD-a uz ocjenu kako Dodik na taj način samo vodi predizbornu kampanju.

"Ovaj zakon je doprinos novom kaosu i rekao bih pravnoj praznini i jednoj kompliciranoj pravnoj situaciji jer nije riješeno ostavlja li se ovdje van snage ili ukida VSTV BiH. Ne znamo što će se pojaviti u praksi sutra kada na scenu stupe i jedan i drugi zakon. Koji će vrijediti? Na kojem teritoriju? Što ćemo raditi u tim slučajevima", kazao je predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović.

Visoki predstavnik Schmidt je konstatirao kako bi uspostavom VSTV-a na razini RS jasno bio prekršen zakon iz 2004. godine kojim je takvo tijelo na temelju dogovora dva entiteta uspostavljeno na razini države.

"Time se ugrožava utjecaj pravosuđa i primat koji ima vladavina prava. Profesionalno pravosuđe u kojem nema političkih pritisaka i utjecaja ima ključnu ulogu za razvoj pravednog i demokratskog društva i prijeko je potrebno za ostvarenje težnji BiH da postane dio Europske unije", stoji u Schmidtovoj izjavi uz najavu kako će se on o mogućim protumjerama konzultirati s Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira (PIC).

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšič upozorio je kako je podjednako problematično i to što je pred parlamentom RS prijedlog zakona kojim taj entitet planira preuzeti imovinu čiji je vlasnik država i to unatoč presudi Ustavnog suda BiH koja to izrijekom zabranjuje.

"Time bi se potpuno urušila sudska vlast u ovoj zemlji i državi otela imovina. Ovo je mnogo opasnija priča od one o Agenciji za lijekove RS i zato se moraju snositi posljedice", kazao je Komšić za agenciju Fena.

Iz Stranke demokratske akcije (SDA) su pozvali OHR na odlučnu reakciju.

"Ovo je do sada najozbiljniji atak na Daytonski sporazum. Vrijeme je da visoki predstavnik prijeđe s riječi na djela", kazao je novinarima u Sarajevu Adil Osmanović, predsjednik kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu parlamenta BiH.