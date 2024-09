Scholz traži sastanak o miru u Ukrajini: 'Treba doći i Rusija'

Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je na nove napore za uspostavu mira u Ukrajini, dodajući du se on i predsjednik Volodimir Zelenski u nedavnom razgovoru složili da je potrebna nova mirovna konferencija na kojoj bi sudjelovala i Rusija. "Vjerujem da je sada vrijeme za raspravu o tome kako doći do mira iz ovog ratnog stanja i to bržim tempom", rekao je Scholz za ZDF televiziju. Scholz je kod kuće pod velikim pritiskom nakon što su sve tri stranke njegove centrističko-lijeve koalicije doživjele težak poraz na pokrajinskim izborima prije tjedan dana, dok su stranke koje se zalažu za bolje odnose s Moskvom odnijele više glasova.

Nacionalistička Alternativa za Njemačku (AfD) i nova protusistemska stranka BSW, koja se protivi vojnoj potpori Ukrajini u ratu protiv Rusije, su zabilježile rekordnu potporu glasača.

Zelenski je u srpnju rekao da nastoji donijeti plan do studenoga koji bi Kijevu omogućio održavanje drugog međunarodnog mirovnog samita u Ukrajini na kojem bi trebali sudjelovati i predstavnici Rusije.

U srpnju je u Švicarskoj održan prvi takav samit s izaslanstvima iz 92 zemlje, ali bez Rusije.

Rusija je nacrt mirovnog sporazuma Zelenskog s tog samita odbacila i poručila da on ne može biti polazište bilo kakvih mirovnih pregovora.