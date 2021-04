Stranka demokratske akcije (SDA) ostala je bez vlasti u jedinoj općini u Sarajevu u kojoj je pobijedila na lokalnim izborima 2020., nakon što ju je napustio općinski načelnik Semir Efendić koji je u srijedu potvrdio i kako postaje predsjednikom Stranke za BiH (SBiH).

"Istupio sam iz članstva SDA kad sam se uvjerio da djelujući u njoj ne mogu pomoći napretku države. Svima nam treba obnova", kazao je Efendić novinarima u Sarajevu, gdje je predstavljen kao novi predsjednik Stranke za BiH koju je 1996. utemeljio Haris Silajdžić.

Silajdžić, nekadašnji predsjednik vlade BiH i njen ministar vanjskih poslova, tada je iskazao nezadovoljstvo politikom koju je vodio Alija Izetbegović, neprikosnoveni lider SDA, te se odlučio na novi politički projekt i samostalni nastup na izborima.

Siljaždić je kao čelnik SBiH izabran i za člana Predsjedništva BiH u mandatu od 2006. do 2010. Nakon toga se povukao iz aktivne politike, a SBiH je gotovo nestala s političke pozornice.

Efendić, koji je kao kandidat SDA izabran za načelnika sarajevske općine Novi Grad, jedini je koji je iz te stranke uspio u Sarajevu izboriti novi mandat na lokalnim izborima.

Sada je kazao kako želi konsolidirati Stranku za BiH i omogućiti joj samostalni izlazak na opće izbore 2022. godine.

"Volio bih da rezultat bude takav da barem na nekim mjestima ne trebamo nikakve koalicije", kazao je Efendić.

On je tek jedan u nizu mlađih političara koji su odlučili napustiti SDA u protekle tri godine. Tu spada i Elmedin Konaković, koji je utemeljio stranku Narod i pravda (NiP) kao ključnu članicu nove stranačke koalicije, koja zajedno sa Socijaldemokratskom partijom (SDP BiH) i Našom strankom (NS) ima ambicije preuzeti vlastu u Federaciji BiH i postati dijelom vladajuće koalicije na državnoj razini nakon izbora iduće godine.

Ta je koalicija već uspjela preuzeti vlast u Sarajevskoj županiji i gradu Sarajevu.

Sadašnji predsjednik SDA Bakir Izetbegović pokušao je relativizirati važnost Efendićeva odlaska iz stranke.

"To smo do sada viđali u sportu. Kada nekoj ekipi ne ide dobro onda uzmu nekog trenera ili crnog košarkaša. Hoće li to tako biti s Efendićem, hoće li imati tu snagu i kapacitet, kakav je mogao imati u SDA i razviti ga, vidjet ćemo", kazao je Izetbegović koji je zbog ovakvog komentara izrečenog na javnom servisu BHT 1 dobio kritike zbog istupa koji ima rasističke implikacije.