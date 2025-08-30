SDP: Građani imaju ustavno pravo na kulturu, a kultura ima pravo na slobodu djelovanja

Upravni odbor Hrvatskog društva likovnih umjetnika objavio je u petak preporuke umjetnicima/icama koji realiziraju radove u javnom prostoru zbog učestale vandalizacije i nestanka umjetničkih radova postavljenih u javnom prostoru o kojima su ih obavijestili članovi/. U svom priopćenju također ističu kako riječi preporuka, provjeriti, odgovornost u nastavku ovog teksta ne znače naredba, zabrana, cenzura ili autocenzura. Na to je reagirao i SDP, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Vodstvo hrvatskih likovnih umjetnika (HDLU) pozvalo je svoje članove da umjetničke radove prije izlaganja podnesu na mišljenje tijelu udruge koje će biti ovlašteno "izdavati preporuke", pozitivne i negativne, u smislu ideološkog rizika, odnosno ideološke neškodljivosti pojedinog umjetničkog djela. HDLU je odlučio ocjenjivati idejnu prikladnost svojih članova i njihovih radova, predlažući vlastitom članstvu da pristupi sudu svoje strukovne udruge, u činu ideološke pokornosti. U priopćenju se naglašava kako se ovdje "nipošto ne radi o cenzuri" (!) već o želji da se izbjegnu društvene napetosti. HDLU je sprečavanje društvene napetosti zamislio, dakle, kroz nadziranje nepoćudne umjetnosti!

Čitavi predloženi proces, kažu, "nije cenzura", "niti prisila", već naizgled dragovoljna gesta neovisnog umjetničkog udruženja koje želi dobro svojim članovima. Upadljivo je kako je baš ovo trenutak u kojem se uvode ovakve preporuke, a dio je jednog šireg pokreta pod očitim blagoslovom vladajućih. Ne odmičući se od eklatantnog fašizma, Plenković ga afirmira i postavlja u mainstream širih društvenih zbivanja, a on se onda kapilarno širi kroz sve pore javnih institucija i javno značajnih udruženja, kao što se jasno vidi u ovome slučaju HDLU-a.

Sada već karakteristična ideja birokratske Vlade i Ministarstva kulture i medija jest da se duboka kriza demokracije može zaobići, odgoditi i prikriti osnivanjem povjerenstava i raspisivanjem sličnih pravilnika. Međutim, ta ideja je pogrešna!

U Republici Hrvatskoj već postoji dostatna knjiga pravila koja se zove Ustav RH, a koja se sustavno i nemilice krši. Naime, građani ove zemlje već imaju ustavno pravo na kulturu, a kultura ima pravo na slobodu djelovanja! Svi građani također imaju pravo na zaštitu od fašizma, kao i od prijetnji progonom, zabranama i fizičkim nasiljem. Ali Ustav RH, očito, mnogima ništa ne znači, pa prijetnje umjetnicima, novinarima i političarima postaju skoro uobičajeni načini komunikacije u javnom prostoru.

Ali treba znati: “mir” koji bi umjetnici, novinari i političari omogućili svojom šutnjom i povlačenjem je samo privid smiraja, koji će neminovno voditi u orkanske promjene. Jer, u ovome društvu postoje i političari i novinari i umjetnici koji će do zadnjih snaga braniti slobodu i slobodno stvaralaštvo. Postoje mnogi koji nisu obeshrabreni praznim junaštvom vladajućih i njihovih institucija te koji će sve svoje djelovanje iskoristiti kako bi se svatko u ovoj zemlji osjećao sigurno i poštovano.

SDP će nastaviti, kao što uvijek i jest, boriti se za pravo sviju nas, od lokalne, mikro-razine pa sve do nacionalne razine. Svi naši vijećnici, načelnici, gradonačelnici, župani i zastupnici već godinama neiscrpno podižu brane sverastućoj represiji, ali mi se nismo umorili, nismo ni u jednom času odustali niti nam je to ikad i bila opcija!

Zaštitit ćemo svakoga, bez obzira na naše različitosti i eventualna razilaženja u mišljenjima. Samo tako možemo postati istinski slobodno i pravedno društvo.

Hrvoje Hribar, redatelj i scenarist,

Voditelj SDP-ovog Savjeta za kulturu i medije