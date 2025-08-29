Obavijesti

POSLALI VLADI OTVORENO PISMO

Hrvatsko društvo pisaca: Kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina

Hrvatsko društvo pisaca: Kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina
Svako nasilje, zastrašivanje i onemogućavanje kulturnih događanja izravno je nasilje nad demokracijom, poručuju iz HDP-a...

Hrvatsko Društvo Pisaca na svojim je društvenim mrežama objavilo otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske u kojem oštro osuđuju posljednje, kako pišu, "napade na kulturu, umjetnost i slobodu govora". 

Nakon što je odgođen festival "Nosi se" u Benkovcu, branitelji su pobunili i protiv festivala "Fališ" u Šibeniku... U svojem pismu iz HDP-a su se osvrnuli i na prijetnje kolumnistu 24sata, Miljenku Jergoviću, koje su iz Vlade cinično prokomentirali...

- Hrvatsko društvo pisaca najoštrije osuđuje recentna događanja oko i nakon festivala „Nosi se“ u Benkovcu kao još jedan brutalan napad na kulturu, umjetnost i slobodu govora. Apsolutno je neprihvatljivo da skupine građana, koje sebe nazivaju braniteljima i navijačima, silom sprječavaju umjetnička nastojanja oko izgradnje boljeg društva, poput ovog festivala - stoji u otvorenom pismu HDP-a.

- Nakon onemogućavanja benkovačkog festivala represije su već krenule prema šibenskom „Fališu“ i korčulanskom „KaPu“, otvorile vrata nedvosmislenim prijetnjama sa životnom ugrozom književniku Miljenku Jergoviću, pa možemo očekivati da će se zastrašivanja nastaviti i prema drugima. To je put k umjetničkoj autocenzuri, goroj od svake cenzure. Progovaranje i rasprava o problemima nužna je ako težimo boljitku za sve, ne samo za pojedince. Neobjektivna i agresivna denuncijacija kulturnih programa i umjetničkog stvaralaštva, samo zato što se zabraniteljima ne sviđaju neka imena (o programima, dokazano, nemaju nikakve spoznaje), a naročito prešutno odobravanje takvih ekcesa, vode prema propadanju društva i stanju iz kojeg će biti teško izići - pišu iz HDP-a I dodaju:

- Zato tražimo od Vlade Republike Hrvatske, a naročito od Ministarstva kulture i medija da provođenjem zakona zaustave ove sada već sustavne napade na kulturu, jer je bez čvrstog stava uskoro neće ni biti u obliku kakav bi morala imati kao prostor umjetničke slobode i društvenog dijaloga. Ovim obraćanjem tražimo hitno postavljanje granica agresiji kako bismo zaštitili kulturu koju gradimo i koja se temelji na osnovnim načelima demokratskog društva – na slobodi izražavanja, pluralizmu mišljenja i poštivanju ljudskih prava. Kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina. Svako nasilje, zastrašivanje i onemogućavanje kulturnih događanja izravno je nasilje nad demokracijom. Njihova zaštita je zaštita same demokracije i dostojanstva građana Republike Hrvatske - stoji u pismu kojeg potpisuje Upravni odbor Hrvatskog društva pisaca...

