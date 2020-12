Tomislav Tomašević nam je lupio pljusku iako smo ga bili spremni podržati. Ali imat ćemo jakog kandidata koji može biti konkurencija i Milanu Bandiću i Tomaševiću.

Kaže nam to jedan zagrebački SDP-ovac nakon što je platforma Možemo! odbacila mogućnost koalicije s njima, a uključivala bi zajedničku izbornu listu i podršku SDP-a Tomislavu Tomaševiću. U SDP-u sada grozničavo traže kandidata s kojim bi mogli ići u Zagrebu. Šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras skoro sigurno se ne bi trebao kandidirati nakon što je već najavio odustajanje u korist Tomaševića. A i anketa koju je provela zagrebačka oporba prije odluke trebaju li ići zajedno, pokazala je da Maras osvaja tek 8,5 posto glasova. Odluke vrha i zagrebačke organizacije definitivno još nema.

Neki od sugovornika u Zagrebu nas uvjeravaju da bi potencijalni kandidat mogao biti profesor Ivan Grdešić koji je nedavno imenovan i na čelo Savjeta SDP-a. Grdešić (68) je umirovljeni profesor Fakulteta političkih znanosti, bio je veleposlanik u SAD-u, a zatim i Velikoj Britaniji.

- On je uljuđen, miran, obrazovan, staložen, elokventan i mogao bi animirati veliki dio biračkog tijela znatno šire od same baze birača SDP-a - kaže nam taj sugovornik.

No, od drugih sugovornika u stranci saznajemo da stižu razni prijedlozi, ali da nikakve odluke o tome tko bi bio najbolji nema. SDP planira veoma brzo izaći sa svojim kandidatom, ali će pokušati i pregovarati o široj koaliciji s nekim nezavisnim zastupnicima ili Glasom Anke Mrak Taritaš.

Nezavisni zastupnik koji se uspio nametnuti je Renato Petek, a neki u SDP-u čak ističu da bi i on mogao biti opcija jer je već najavio svoju kandidaturu i uspio se nametnuti kao zastupnik. Ali s obzirom na to da su SDP-ovci već odbili njegovo učlanjenje u stranku, to je ipak teško moguće. Sam Petek nam je poslao poruku u kojoj kaže da nastavlja iza Nove godine kampanju kao nezavisni, ali nastavlja razgovore.

- Iako je potencijalna šira koalicija lijeve i progresivne oporbe propala i dalje ću nastaviti razgovarati s kolegama iz oporbe i ostalim zainteresiranim partnerima o najboljem načinu izlaska na izbore - poručuje Petek.

Tomislav Tomašević iz Možemo! je objavio da su odlučili kako neće ići u koaliciju sa “starim akterima” poput SDP-a i Glasa. Tvrde da je to racionalna odluka jer se više birača može privući u dva ili tri izborna oporbena bloka. Pravi razlozi su ipak što u Možemo! postoji veliki zazor prema SDP-u, a i trebali bi im dati previše mjesta na izbornoj listi za Skupštinu.

Počinje bitka za kontrolu 18 milijardi kuna

Zagrebački gradonačelnik kontrolira oko 18 milijardi kuna. Za sljedeću godinu samo gradski proračun i proračun 330 izvanproračunskih korsnika iznosi 13, 65 milijardi. A Zagrebački holding godišnje ima proračun od oko četiri milijarde kuna. Zagreb će zato biti najveća izborna bitka u svibnju.

IVAN GRDEŠIĆ

Ivan Grdešić je umirovljeni profesor s Fakulteta političkih znanosti i nedavno je imenovan na čelo Savjeta SDP-a. Dio gradskih SDP-ovaca ga vidi kao idealnu osobu koja bi mogla biti antipod i Bandiću i Tomaševiću, te zahvatiti mnogo šire od birača ljevice.

RENATO PETEK

Nezavisni zastupnik i kandidat Renato Petek pregovara i sa SDP-om i Možemo!. Neki u SDP-u važu i njega kao eventualnu opciju za gradonačelničkog kandidata. Petek je već jednom trebao ući u SDP, ali su to socijaldemokrati u Zagrebu odbili, pa je teško pretpostaviti da bi se sad uspjeli dogovoriti.

GORDAN MARAS

Gordan Maras je silno želio biti kandidat za gradonačelnika SDP-a. Vodi i zagrebačku organizaciju. Ali je bio spreman odustati u korist Tomaševića kada je anketa pokazala da ima podršku od 8,5 posto. Nije sigurno hoće li ipak ići u utrku nakon što je pukla opcija zajedničkog izlaska s Možemo!. SDP želi jačeg kandidata.

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ

Bio je prvi izbor izvan stranke, ali je Možemo! odbilo koaliciju i sa SDP-om koja bi značila i zajedničke liste za Skupštinu. U Možemo! su uvjereni da će više birača privući s odvojenim listama, da će Tomislav Tomašević ući u drugi krug, a onda će ionako glasači SDP-a dati njemu povjerenje da pobijedi Milana Bandića.