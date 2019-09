SDP: HDZ nam je ukrao ideju o zabrani vrećica, imamo i zakon

- U srijedu ujutro ćemo predati prijedlog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom kojim predlažemo raniju zabranu jednokratne plastike i zabranu plastičnih vrećica. Prošli tjedan smo to interno raspravljali na klubu zastupnika, a informacija je očito procurila i onda su iz Ministarstva zaštite okoliša najavili takvu raniju zabranu - kaže nam Mihael Zmajlović, bivši SDP-ov ministar zaštite okoliša, a trenutačno saborski zastupnik SDP-a.

On je osobno radio na zakonu. Podsjetimo, u ponedjeljak smo objavili potvrđenu informaciju iz Ministarstva zaštite okoliša da već sljedeće godine zabranjuju jednokratnu plastiku poput plastičnih čaša, pribora za jelo, tanjura, štapića za uši, kutija za pakiranje hrane od stiropora, ali i one proizvode koji se raspadaju u mikroplastiku. Rok za zabranu je inače sredina 2021. godine, ali su iz ministarstva odlučili požuriti, pa Hrvatska možda bude prva članica EU koja će primijeniti direktivu o zabrani jednokratne plastike. Iz Ministarstva koje vodi HDZ-ov Tomislav Ćorić su nam potvrdili da razmišljaju i o zabrani plastičnih vrećica, ali će za to biti potrebno završiti analize.

- Naš prijedlog je zabrana plastičnih vrećica osim onih koje su za višekratnu uporabu. Ultratanke vrećice koje se najviše koriste u trgovinama morale bi biti kompostabilne i imati barem 50 posto prirodnog materijala. Ako su već ukrali našu ideju, nadam se da će podržati naš prijedlog zakon - kaže Zmajlović.

SDP predlaže da se zakon o zabrani jednokratne plastike usvoji već do kraja godine, s prijelaznim rokom od šest mjeseci kako bi se potrošile zalihe vrećica, ali istovremeno se na tržište ne bi smjeli stavljati novi plastični proizvodi.