SDP i Most danas predstavljaju koalicijske partnere. DIP se oglasio o europskim izborima

DIP O EU IZBORIMA

Iz Državnog izbornog povjerenstva sinoć su rekli da nema kampanje za EU izbore do 25. travnja, osam dana nakon parlamentarnih izbora.

- Promidžba za izbore za Europski parlament ne počinje 9. travnja 2024. godine. Toga dana stupa na snagu Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Rokovi teku od prvog sljedećeg dana. I to prvo rok od 14 dana za predaju kandidacijskih lista, koje će se moći predavati do 23. travnja 2024. u ponoć. Nakon toga Državno izborno povjerenstvo ima rok od 48 sati za objavu zbirne liste svih pravovaljanih lista, i to do 25. travnja 2024. u ponoć - rekli su iz DIP-a.

