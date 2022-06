SDP: Tražimo izmjene Ustava o pobačaju. Nećemo dopustiti američki ili poljski scenarij!

Pravo žene na izbor je temeljno ljudsko pravo za koje ćemo se mi u SDP-u boriti. Prije svega na način da ono bude zaštićeno, a ono može biti zaštićeno jedino da crno na bijelo bude upisano u Ustav RH, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin.

'Krećemo u prikupljanje potpisa da se u Saboru raspravi izmjena Ustava i da se u njega upiše da žena slobodno i samostalno odlučuje o rađanju'

Dokle god odluka o tome da hrvatske žene imaju pravo na izbor ne bude jasno i čvrsto upisana u Ustav, naglasio je, opasnost iz Amerike prijeti i kod nas.

- A mi nećemo dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi američki ili, još gore, poljski scenarij u kojem se trudnice upisuju u nekakav registar kako bi ih se pratilo i njihov život kontrolirao. Za nas je ovo civilizacijsko pitanje i zato s kolegama iz progresivne oporbe prvo pokrećemo inicijativu da se kroz Sabor i parlamentarnu raspravu osigura da ovo pravo uđe u Ustav, da u njemu piše da žena slobodno i samostalno odlučuje o rađanju, a da je zadaća države da osigura pretpostavke za ostvarivanje tog prava. To je za nas sveto pismo i za to ćemo se boriti - najavio je Grbin.

U slučaju da se kroz saborsku raspravu ne postigne suglasje o tome, Grbin je kao alternativu naglasio i referendum.

- Pozivam sve one koji se s ovime slažu da nas podrže jer ovo nije pitanje samo jedne političke stranke nego izuzetno važno civilizacijsko pitanje. Ovo nije pitanje koje dijeli hrvatsko društvo nego pitanje koje uživa ogromnu podršku hrvatskih građana.

U sljedećih 10-ak dana prikupljat ćemo potpise u Saboru za pristupanje promjeni Ustava, predat ćemo tu inicijativu i razgovarati o njoj ovdje. Ako vidimo da to kroz Sabor nije moguće ostvariti, imamo i druge instrumente - referendum - poručio je.

Alternativa - referendum

Upitan kako će se onda SDP postaviti oko inicijative HDZ-a za promjenom Ustava oko referenduma i hoće li podršku uvjetovati svojom inicijativom oko pobačaja, Grbin je poručio kako će najprije s njima razgovarati o tome.

- Sudjelovat ćemo u razgovorima na koje smo pozvani sutra, odazvat ćemo se i razgovarati jer smatramo da je to jedan od načina da postignemo svoj cilj. Nemam namjeru ni na koji način prejudicirati kako će ti razgovori završiti. Ako ne uspijemo razgovorom, onda alternativa postoji i ona se zove referendum. Ne idemo u razgovore da prethodno definiramo i pogotovo putem medija šaljemo poruku onima s kojima ćemo sjediti za stolom - rekao je dodavši kako će pokušati naći zajednički jezik oko dvije važne stvari.

- Jer je i jedno i drugo važno. No, ako pogledate što se dogodilo, Poljska, SAD, onda je jasno da je ovo kritični trenutak. Vidjeli ste već sad najave pojedinih fundamentalnih marginalaca koji žele i hrvatskim ženama uskratiti pravo koje su godinama uživale i za koje su se borile. Kroz te razgovore ćemo procijeniti ima li šanse ili ne za doći do nekog rješenja koje bi bilo pogodno za sve. Kad ideš na razgovore, onda ne postavljaš uvjete kako je to postavio HDZ - rekao je dodavši kako mu se čini da su upravo oni ti koji žele spriječiti uspjeh i jedne i druge inicijative.

- Neću slati prijetnje niti ucjene niti uvjete putem medija. Idemo vidjeti, razgovori će biti za stolom - rekao je.

'Nitko, ali baš nitko neće vam osporiti pravo da odlučujete o vlastitom životu i tijelu'

Mirela Ahmetović poslala je oštru poruku svima onima koji bi pravo na izbor ženama ukinuli.

- Govorim u ime svih onih žena kojima neki fundamentalistički marginalci pokušavaju osporiti njihovo Ustavom zajamčeno osnovno ljudsko pravo na izbor, u ime onih žena koje trpe nasilje i porugu jer žele konzumirati svoje osnovno ljudsko pravo na izbor. Odustanite, neće vam proći. Nitko, ali baš nitko neće osporiti vaše pravo da odlučujete o vlastitom životu i tijelu - rekla je dodavši kako će svi oni koji shvaćaju žene kao ravnopravne muškarcima i kao ravnopravne članove ovog društva stat uz SDP i uz žene.

- Ali i muškarce koji znaju da žena nije drugotna niti će to ikada biti. Svi oni koji znaju da ovakvi marginalci kakvi se u zadnje vrijeme javljaju u našem društvu ponovno, ovaj put moraju otići nazad u rupu iz koje su izašli. Njihova fundamentalistička uvjerenja, njihovu želju za životom kakav oni žele živjeti nitko neće braniti, oni imaju pravo na to, ali svim demokratskim sredstvima i silom branit ćemo pravo žene da odlučuje o svom tijelu i svom životu. I tu SDP neće pristati bilo kakav kompromis - naglasila je.

Na pitanje bi li podržao izmjenu Ustava da se ukine dvomjesečna ljetna stanka u zasjedanju Sabora, a što će pak inicirati Domovinski pokret, Grbin je podsjetio kako je SDP još 2013 to predlagao, kada je predlagao izmjene Ustava.

- Ako smo to tada predložili, onda sigurno 2022. nismo promijenili mišljenje. Ako za to postoji suglasje, onda nema nikakvog razloga da i to ne bude predmet predloženih izmjena Ustava - rekao je i podsjetio kako je SDP tada predlagao da se stanka skroz ukine.

- Da Sabor zasjeda, a da onda sukladno tome na razini Predsjedništva Sabora odluči da li će se odrediti dva, tri, četiri tjedna odmora vezano uz božićne blagdane ili tijekom, u pravilu bi to bilo kao u mnogim drugim parlamentima, kolovoza - rekao je dodavši kako je dobar primjer zasjedanja Europskog parlamenta.



