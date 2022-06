'I ja sam vještica, razvratnica i sve ono što mislite za žene koje se bore za svoje pravo na izbor'

Vidim da su neki osunčani, nadam se da ste se svi malo odmorili, poručio je otvarajući sjednicu Sabora predsjedavajući Željko Reiner nakon što su zastupnicima završili praznici, a oni se vratili u klupe.

Podsjetimo, kako je Dan antifašističke borbe "pao" u srijedu, spojili su si cijeli tjedan i dobili 12 dana odmora. A sad imaju za odraditi još malo pa idu na godišnji i to u trajanju od dva mjeseca. Stanka je to Ustavom propisana od 15. srpnja do 15. rujna.

A unatoč ovom mini godišnjem odmoru, na početak sjednice došli su tek poneki. Oni koji jesu odmah su krenuli s iznošenjem slobodnih govora o aktualnim temama - inflaciji, korupciji, nedostatku radne snage, problemima u poljoprivredi, pobačaju...

Ahmetović: 'Imam poruku za prvake novog šovinističkog pokreta protiv žena - i ja sam takva vještica'

- Marica Vugrinec Sajković, to je posljednja vještica spaljena u Zagrebu. Optužena je i proglašena vješticom nakon što je pomogla u ozdravljenju djevojčice oboljele od paralize. Vještice su bile sve žene koje su bile drugačije od drugih - započela je SDP-ova Mirela Ahmetović čime je povukla paralelu s onim što se ovih dana dogodilo u Americi, a to je odluka Vrhovnog suda kojom su ukinuli presudu o pravu na pobačaj.

Osvrnula se na komentare na društvenim mrežama u kojima se žene proziva kao ubojicama nerođene djece, razvratnicama, bludnicama.

- S obzirom da su nekadašnje vještice bile lažno optuživane da ubijaju djecu, nije daleka analogija kojom će se i žene koje ne odustaju od svog prava na izbor možda početi etiketirati kao vještice. E, pa u ime SDP-a i u svoje osobno imam poruku za prvake novog šovinističkog pokreta protiv žena - i ja sam takva vještica. I ja mislim da žena ima pravo na izbor. I ja sam ta, u vašim šovinističkim očima, bludnica i razvratnica koja ne da svoje pravo na izbor. I sve sam što vi, dežurni moralizatori, govorite da jesam - poručila je dodavši kako je svačije pravo da vjeruje i bude što god želi. Tako i onih koji misle suprotno od nje.

'Religijski fanatici i fundamentalisti koji se drznu taknuti u naše ljudsko pravo neće se dobro provesti'

- Ali isto tako, naše osnovno ljudsko pravo i naše dostojanstvo nam nalaže da branimo svoju čast i slobodu da i mi živimo kako želimo i da se borimo protiv nametanja vaših religijskih uvjerenja u naše živote. To vam nećemo dopustiti, ne radite od žena drugotne. Odavno smo vam na to rekle ne. Ne tražite u nama vještice jer ako nas pokušate podložiti te ćete vještice i dobiti. Vaše kontrarevolucije koje zazivate pomest ćemo na smetlište povijesti gdje pripadate svi vi koji žene smatrate glupima i bezvrijednima - dodala je naglasivši kako se žene neće umoriti u borbi za svoja prava.

- Obraćam se i svim ženama koje su zbog svoje ravnopravnosti i svog stava doživjele bilo kakav oblik nasilja, poruge i uskraćivanja prava - niste same. Borit ćemo se za svaku od vas. I mi i oni pravi muškarci. Ne takozvani muževni muškarci kakvima ih vide religijski fanatici, već muškarci dovoljno jaki da hodaju uz nas, a ne postavljaju se iznad nas. O tijelima žena neće odlučivati niti Katolička crkva, duhovni mentor konzervativnim kontrarevolucionarima, klerikalne stranke i predstavnici od kojih neki sjede i u ovom visokom domu, niti nesposobni ministar ili besprizorni ravnatelj bolnice - rekla je i naglasila kako će žene na svaki takav pokušaj odgovoriti žestoko i bez kompromisa.

- Religijski fanatici i fundamentalisti koji se drznu taknuti u naše ljudsko pravo neće se dobro provesti. Bolje im je da odmah odustanu, tako im Bog pomogao - zaključila je.

Bartulica: 'Nikada nije kasno za ispraviti pogrešne odluke'

S druge strane, zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica, poručuje kako je taj prošli petak, kad je američki Vrhovni sud ukinuo ovu presudu, veliki dan za ProLife pokret u cijelom svijetu.

- Kao što je većina sudaca rekla u ovoj odluci, morali su ispraviti pogrešku koja se dogodila prije 49 godina. Nije nikada kasno ispraviti pogrešne odluke. Tako i za naš Ustavni sud koji je donio pogrešnu odluku o ovom pitanju, jasno i glasno treba ustrajno ponavljati da ta odluka nije samo pogrešna nego nekoherentna. Kad se primjene na pravi način načela razuma i pravednosti, zaključak je jasan - da svako ljudsko biće ima pravo na zaštitu - poručio je.

Onima koji su za pravo na izbor poručio je da se mogu ljutiti, ali da će se morati pomiriti s tim da nisu na pravoj strani.

- Niste na pravoj strani. Dugo je trebalo, ali dočekali smo ovu odluku. Budimo u skladu sa znanstvenim spoznajama koje kažu da život počinje začećem, ne možemo to ignorirati - rekao je.

Mrak Taritaš: 'Moramo reagirati i pravo na pobačaj upisati u Ustav'

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš istaknula je kako je ovo opasna pobjeda konzervativnih skupina koje svojom upornošću i organiziranošću polako, ali sigurno trgaju komadić po komadić već stečenih sloboda i prava.

- I uz svo dužno poštovanje svima koji nas uvjeravaju da je to u Hrvatskoj nemoguće, nad ovim razvojem događaja treba se ozbiljno zamisliti i odgovarajuće reagirati. Naš Ustavni sud više je puta stao na branik građanskih prava i sloboda, to je činjenica koju ne smijemo zanemariti u moru svakodnevnih kritika na njihov račun. Tako je postupio i kad je pobačaj u pitanju. I ustavni stručnjaci ovih nas dana uvjeravaju da naš Ustav jamči pravo žena na izbor i da je odluka Ustavnog suda oko pobačaja potvrda toga i da nema opasnosti. Super. Ali tako su vjerojatno mislili i milijuni Amerikanki i Amerikanaca. Do prošlog tjedna - rekla je naglasivši kako je sada pravi trenutak da Ustav dopunimo onim pravima i slobodama koja nam nitko ne može i ne smije oduzeti.

- Pravo na pobačaj treba upisati u naš Ustav. Sad je prilika da to učinimo, upozorenje koje je došlo iz SAD-a trebalo bi nam biti dovoljno. U Hrvatskoj je pobačaj, inače, zakonom dozvoljen. Ali to ne znači da je dostupan. Masovni prizivi savjesti po bolnicama, od kojih neke onda uopće ne pružaju tu uslugu pacijenticama, su zakonsko uređenje tog pitanja ismijali i izokrenuli. Toliko o tome da se u Hrvatskoj tako nešto kao u Americi ne bi moglo dogoditi - zaključila je.

