SDP ne kreira svoju politiku nego slijedi politiku Milanovića

Zašto je samo jedna osoba dosad istaknula kandidaturu za predsjednika SDP-a? Zato što je potpuno svejedno tko će doći na čelo najjače oporbene stranke. Jer SDP je ionako u rukama samo jedne osobe, Zorana Milanovića. Predsjednik SDP-a bit će samo produžena ruka predsjednika države, kao što je to bilo vidljivo na parlamentarnim izborima kad je Milanović doslovno odgurnuo Peđu Grbina s govornice i objavio da će on biti premijerski kandidat stranke.Tako će biti i u slučaju da Siniša Hajdaš Dončić dođe na čelo SDP-a, kao bivši ministar, bliski prijatelj i osoba od povjerenja Zorana Milanovića. Nitko drugi u stranci zasad se ne usudi istaknuti svoju kandidaturu ili smatra to gubljenjem vremena. Izbor predsjednika stranke samo je formalnost. Onaj drugi predsjednik vuče konce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.