'SDP neće podržati reformu jer umirovljenici neće dobiti ništa'

Politički tajnik SDP-a Davorko Vidović, uoči sutrašnjeg utvrđivanja mirovinske reforme na Vladi, najavio je u utorak da SDP neće podržati mirovinsku reformu jer po njoj sadašnji umirovljenici neće dobiti ni lipe.

SDP ne može podržati tu reformu jer ništa od predloženog, osim rješenje da umirovljenici mogu raditi četiri sata, za nas nije prihvatljivo. Sa žaljenjem moramo konstatirati da ključni problem mirovinskog sustava, socijalna neodrživost, ni na koji način nije uvažen ni u jednom od prijedloga zakona. Dakle, sadašnji umirovljenici neće dobiti ni lipe po ovom prijedlogu, izjavio je novinarima Vidović prije večerašnje sjednice Predsjedništva SDP-a.

Dodaje kako im je apsolutno neprihvatljivo skraćivanje roka za produljenje mirovinskog staža do 67 godina i dodatno penaliziranje ranijeg odlaska u mirovinu. Umjesto toga, SDP predlaže da se stimulira naše radnike da se radi duže kroz prijedlog da se svakome tko ima 41 godinu staža jamči mirovina od 75 posto od njihove prosječne plaće tijekom života, istaknuo je Vidović.

„Nisu nam prihvatljive restrikcije koje se tiču ostvarivanja prava na 27 posto za umirovljenike iz 1. i 2. stupa. Jedino pravično rješenje je 27 posto na alikvotni dio onoga što su ljudi uplatili u 1. mirovinski stup, i samo tako možemo držati građane u jednakopravnoj poziciji“, dodao je.

Na upit kako Europska komisija traži da se radi do 67. godine života, Vidović odgovara da „EK od Hrvatske jasno traži da se poboljša socijalna održivost mirovina, što znači da se mirovine povećaju, a tomu ovdje nema ni traga“.

„Prijedlozi koji dolaze iz EK su razumljivi jer oni pred očima imaju Nizozemsku, Belgiju, Francusku, Švedsku i zemlje u kojima ljudi rade do 65. godine i gdje je stopa zaposlenosti stanovništva 80 posto. U Hrvatskoj ljudi ne rade ni do 65. godine i nama je problem kako da povećamo da ljudi umjesto 30 rade 37 godina. Osim toga, Hrvati žive kraće tri do četiri godine nego Europejci i nitko se nije potrudio objasniti tu specifičnost Hrvatske u odnosu na druge zemlje na temelje kojih se takve preporuke rade“, smatra Vidović.

"Mirovinski izdaci u Hrvatskoj su ispod izdataka prosjeka EU, gdje su na 15 do 16 posto, a u Hrvatskoj su 10,5 posto. Gledajući demografske trendove u Hrvatskoj, treba očekivati da se barem održi udio mirovina na tih 10,5 posto, a ne planirati 7,5 posto. Sve više ljudi će stariti. Upravo na pitanju mirovina pokazuje se Vladino neprepoznavanje problema u ovoj zemlji i zato su ti prijedlozi potpuno neprihvatljivi“, rekao je Vidović.

Mirovinski sustav je apsolutno održiv, ocijenio je. "Zašto se mirovine ne bi financirale i iz poreza, tim više što imamo 14 skupina povlaštenih skupina umirovljenika", upitao je Vidović, ustvrdivši kako "imamo skupinu branitelja čiji su izdaci sada negdje na sedam milijardi, a to će rasti sve više jer se sada otvorio prostor da deset tisuća ljudi potvrdi svoj braniteljski status 25 godina nakon rata".

"Dakle, ako imamo povlaštene umirovljenike, neka to država plaća iz proračuna, a ne iz mirovinskog sustava jer se tako krše njegova temeljna načela i sustav se kvari. Mirovinski sustav u Hrvatskoj financijski je održiv, ispod je europskog prosjeka. S jedan posto rasta mirovina udjela u BDP-u, s četiri milijarde, možemo, kako SDP predviđa, riješiti i povećati prosječne mirovine za 400 kuna“, zaključio je Vidović.