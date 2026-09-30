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FERTUTMA OKO SUDA

SDP objavio dva kandidata za nove suce Ustavnog suda

Piše HINA,
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SDP objavio dva kandidata za nove suce Ustavnog suda
Zagreb: Hajdaš Dončić i Đujić o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Vladi RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Đujić je dodao da su na ranijem natječaju bila 64 kandidata za deset mjesta u Ustavnom sudu, od kojih bi barem 20-ak bili dobri i kvalitetni ustavni suci

Saborski zastupnici SDP-a Saša Đujić i Tonči Restović izvijestili su u srijedu da će njihovi kandidati za nove suce Ustavnog suda biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković te da s HDZ-om o budućim ustavnim sucima više neće razgovarati na zatvorenim sastancima zbog, kažu, njihovih prijašnjih laži.

"Izbor sudaca Ustavnog suda već je dva puta kontaminiran, namjerno od strane premijera Andreja Plenkovića. Prvo je povezivao izbor ustavnih sudaca s izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put je samoinicijativno na presici pročitao imena za koje je mislio da su dogovorena jer je on u svojoj glavi tako mislio. Tada smo rekli da više nećemo voditi ni tajne ni javne razgovore s HDZ-om”, izvijestio je Restović na konferenciji za novinare u Saboru.

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Pojasnio je da će izboru tri nova suca Ustavnog suda pristupiti na potpuno drugačiji način, sa željom da hrvatskoj javnosti pokažu kako aktivno sudjeluju u izboru tako važnih funkcija, kako žele da institucije rade u punom sastavu te da bude potpuno jasno zašto neke ljude predlažu za ustavne suce. Dodao je da je više od 20 SDP-ovih zastupnika sudjelovalo u radu Odbora za Ustav kada se razgovaralo o kandidatima za ustavne suce i propitivalo njihovu stručnost, znanje, iskustvo i osobni integritet.

"Nakon tog postupka i analize provedene u stranci, zaključili smo da su Goran Selanec i Ana Horvat Vuković kandidati koji zaslužuju biti ustavni suci i podržat ćemo ih”, najavio je. SDP-ov izbor je pao na to dvoje kandidata zbog odgovora koje su ponudili na saslušanjima, pri čemu su pokazali ogromno znanje o Ustavu, a i integritet onoga što su ranije radili daje sigurnost da će dužnost ustavnog suca obnašati profesionalno, dok će njihova osobna stajališta biti više sa strane, pojasnio je. Istaknuo je da je bitno da poštuju Ustav i integritet cijelog društva.

Đujić je dodao da su na ranijem natječaju bila 64 kandidata za deset mjesta u Ustavnom sudu, od kojih bi barem 20-ak bili dobri i kvalitetni ustavni suci, dok su zadnja dva natječaja po tom pitanju pokazala deficit, jer se veliki dio ljudi koji su bili kvalitetni uopće nije javio, što je rezultat Plenkovićeve kontaminacije procesa izbora.

"Nakon ispada i laži HDZ-ovaca, pogotovo Plenkovićevih, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Sada očekujemo da predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da raspravimo o svim kandidatima”, poručio je Đujić, dodavši da sjednicu Odbora očekuje što prije.

Napomenuo je da su njihovi kandidati Selanec i Horvat Vuković, ali su, kaže, spremni argumentirano razgovarati o svakom kandidatu, zašto je netko bolji, a netko manje dobar. Dodao je i da su to za sada kandidati SDP-a, ali će ih vjerojatno podržati i partneri iz Možemo! i ostatka lijeve oporbe, jer cijelo vrijeme nastupaju u bloku.

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