SDP: Očekujemo da se premijer Andrej Plenković ispriča zbog pustošenja proračunskog novca

Oporba upozorava da je smatra da je deset godina kaznenog postupka ogledalo stanja u pravosuđu, koje je kreirao HDZ. Presuda političkoj stranci je ružna i tamna mrlja u povijesti, kojom je HDZ obilježio zemlju...

<p>Oporbene stranke pozdravile su nepravomoćnu presudu protiv <strong>Ive Sanadera</strong> i HDZ-a u slučaju Fimi medija. <strong>Sabina Glasovac</strong> (SDP) ustvrdila je kako presuda pokazuje ono na što upozoravaju cijelo vrijeme, a to je da je HDZ ishodište korupcije u cijeloj Hrvatskoj.</p><p>- Očekujemo da se premijer <strong>Andrej Plenković</strong> ispriča zbog pustošenja proračunskog novca hrvatskih građana, njihovog osiromašivanja i urušavanja temelja pravne države. Očekujemo da iz svoje Vlade uklone sve ministre koji su u prošlom i ovom mandatu bacali sjenu i pokazali da se u HDZ ništa nije promijenilo osim predsjednika - rekla je Glasovac.</p><h2>Pogledajte video: Sanader kriv, HDZ odgovoran</h2><p>Navodi kako ne zna koja je stranka, koja je toliko dugo obnašala vlast, bila na sudu proglašena krivom da je radila protiv, a ne u interesu svojih građana.</p><p>- To je presedan, ružna i tamna mrlja u hrvatskoj povijesti, kojom je HDZ obilježio cijelu Hrvatsku - poručila je Glasovac.</p><p>Iz GLAS-a su napomenuli kako je nakon današnje presude HDZ jedina osuđena politička stranka u Hrvatskoj. </p><p>- I dok se današnje vodstvo HDZ-a „pere” od odgovornosti za malverzacije, treba podsjetiti da su većina u vrijeme kad je Sanader sa suradnicima iz proračuna ukrao 70 milijuna kuna bili istaknuti članovi stranke, dok su se neki, što je možda još i gore,<br/> učlanili kad je sve već bilo dobro poznato - navodi se u priopćenju.</p><p>Napominju kako bi to na umu posebno trebao imati predsjednik HDZ-a, kojemu je ističu omiljeni način političke komunikacije moraliziranje i pametovanje svisoka.</p><p>- Nakon ove presude kvalificiranje HDZ-a kao kriminalne organizacije dobilo je i sudsku potvrdu - zaključuju iz GLAS-a. </p><p><strong>Dalija Orešković</strong> iz Stranke s imenom i prezimenom kazala je kako je deset godina kaznenog postupka ogledalo stanja u pravosuđu, koje je kreirao HDZ. </p><p>- Sanaderov odvjetnik <strong>Čedo Prodanović</strong> u završnoj riječi je rekao da je to suđenje repriza već viđenog procesa, a ja bih rekla da se repriza događa u Banskim dvorima, jer na isti način na koji je Sanader upravljao Hrvatskom u svoje vrijeme, Plenković upravlja u svoje - izjavila je.</p><p>Zastupnik platforme Možemo <strong>Tomislav Tomašević</strong> napomenuo je kako je<strong> </strong>jedan od najvećih problema u Hrvatskoj pravosuđe, posebice trajanje uskočkih predmeta i procesa vezanih uz korupciju i organizirani kriminal.</p><p>- Bez obzira na današnju presudu, koja je bila očekivana, gorak okus u ustima ostavlja činjenica da je taj proces ušao u drugo desetljeće - poručio je. </p><p><strong>Stephen Nikola Bartulica</strong> iz Domovinskog pokreta pozdravio je presudu, ali upozorava da se HDZ nije promijenio jer i dalje ima stare navike.</p><p>- Često čujemo iz redova HDZ-a kako oni provode borbu protiv korupcije, vidimo danas još jedan podsjetnik da je zapravo HDZ dugi niz godina izvor korupcije. Nije se HDZ preko noći promijenio, nisu nestali svi ljudi iz vremena Ive Sanadera tako da pozdravljamo presudu ali i podsjećamo da HDZ u svojim redovima i dalje ima stare navike - rekao je. </p><p>Napomenuo je da u HDZ-u i dalje ima ljudi iz Sanaderovog vremena, a Plenkovićeve izjave o borbi protiv korupcije ocijenio je nevjerodostojnima.</p><p>Za obvezu HDZ-a da mora vratiti novac u proračun, Bartulica kaže da će to na kraju platiti porezni obveznici podsjetivši da HDZ na račun saborskih mandata svake godine dobiva velike novce iz proračuna.</p><p><strong>Nikola Grmoja </strong>(Most) kazao je kako akteri iz afere Fimi medija i danas „drmaju hrvatskom politikom”. I dok iz HDZ-a najavljuju žalbu, Mostovac smatra da nitko ne može negirati odgovornost političke stranke ako je odgovoran tadašnji predsjednik HDZ-a i premijer.</p><p>- Oni su svi znali što se događalo. I danas imamo nove Fimi medije i načine na koje vladajuća stranka izvlači novac, potrebna nam je prava borba protiv korupcije, koja neće štedjeti nikoga - ustvrdio je. .</p><p><strong>Hrvoju Zekanoviću </strong>(Hrast) nije žao Sanadera, ali mu je žao države čiji je nekadašnji premijer toliko ogrezao u kriminalu.</p><p>- Što se tiče HDZ-a, kada pogledamo afere, od kluba do nekih državnih tajnika, čelnih ljudi nekih trgovačkih društava, vidimo da se, nažalost, nije mnogo toga promijenilo, HDZ nije prošao katarzu - izjavio je. </p><p><strong>Damir Habijan </strong>(HDZ) najavio je da će stranka uložiti žalbu na presudu jer je rješenjem Vrhovnog suda bilo naloženo da se uklone određene nepravilnosti, a Županijski sud nije prihvatio nove dokazne prijedloge. Napomenuo je da odgovornost pravne osobe prema pozitivnim propisima proizlazi iz odgovornosti pojedinaca koji su u inkriminiranom razdoblju od 2004. do 2009. počinili određene radnje.</p><p>- Nema, niti ne može biti kolektivne odgovornosti, to nećemo prihvatiti. HDZ broji više od 200.000 članova, poštenih ljudi koji ne mogu biti povezani s pojedinim radnjama, odnosno pojedincima u inkriminiranom razdoblju - izjavio je. </p><p>Na pitanje hoće li se HDZ ispričati kazao je kako za razdoblje od 2004. do 2009. nema nikakve povezanosti aktualne stranačke strukture s radnjama obuhvaćenim presudom.</p><p>Bivša premijerka i predsjednica HDZ-a <strong>Jadranka Kosor</strong> nije željela komentirati nepravomoćnu presudu. </p>