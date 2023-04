SDP-ov gradonačelnik tražio od poduzetnika uređenje stana ako želi izmjenu građevne dozvole!

"Ja sam ga oženio da napravi, već je. Pazi, ja sam rekel da riješimo onu garažu njemu, a nek on riješi, nek se malo isprsi ko sponzor HNK-u onaj stan od Lipljina se raspada kaj ga ostavio HNK-u, on to već sad uređuje i sad budu tam imali kad postojeći glumci i ostalo se bude to riješilo".