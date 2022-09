SDP-ov klub napustila mlada zastupnica: Gadi mi se što se događa i ne želim biti dio toga

"Hvala svima na dosadašnjoj suradnji, na dobrim prijedlozima i još boljim druženjima. Klub zastupnika SDP-a napuštam zbog ogromnih podjela i neslaganjem s odnosima u klubu i s partnerima. Dodatno ne želim da moj rad u Skupštini bude predmetom međustranačkih prepucavanja. Sve dobre politike i dalje ću podržavati, a prijedloge s kojima se ne slažem svakako ću dobro analizirati i, kao i do sada, glasati prema vlastitim uvjerenjima. Hvala svima na prilici da budem dio ove zagrebačke priče."

Tom pisanom porukom je zagrebačka zastupnica Dina Vasić napustila klub SDP-a. Ona nije članica stranke, ali je kao nezavisna stručnjakinja za financije bila i na listi SDP-a, a bila je i kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika SDP-ova Joška Klisovića. Vasić predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i bila je predsjednica odbora za financije.

Nakon što je gradski SDP na čelu s Viktorom Gotovcem raskinuo suradnju u metropoli s Možemo!, stranka se raskolila. Gotovac je izbačen iz SDP-a jer o svom potezu nije obavijestio ni predsjednika Peđu Grbina. Odlaskom Vasić ostaju na četiri zastupnika u Zagrebu, a stranka kreće u pregovore o obnovi suradnje s Možemo!. No, upitno je hoće li ostati i Renato Petek u stranci i klubu jer je on podržavao ideju o raskidu suradnje.

Vasić je za 24sata rekla da ostaje u Skupštini kao nezavisna zastupnica, ali i emotivno objasnila zašto odlazi iz kluba.

- Ja sam relativno mlada političarka. Iako mi se politika gadila, pokušala sam pošteno raditi svoj posao i donijeti promjene. Ali ovo što se sada događa mi se zaista gadi i ne mogu biti dio kluba u kojima ljudi jedni drugima podmeću noge. Ne mogu podnijeti da se preko medija međusobno zafrkava, a grad ima ozbiljnih problema, zadužuje se 1,8 milijardi kuna, cijevi pucaju, nalazimo se u ozbiljnoj energetskoj krizi. Ne želim stajati niti na jednu stranu u sukobu, ali ovo što se događa je prestrašno - rekla je Vasić.

Kaže da će i dalje podržavati kao zastupnica dobre prijedloge, a one koje nisu ekonomski opravdani neće. Ljuta je i na gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Možemo! jer nisu proveli dogovoreno.

- Ideja gradske riznice, kataloga imovine, antikorupcijskih mjera, sve sam to ja predlagala u sporazum o suradnji SDP-a i Možemo! i sve je prihvaćeno. Međutim, nije provedeno. I sada bi u novim pregovorima trebala biti dio obnovljene suradnje i ići protiv svoje riječi. Ne želim to i neka ne računaju da ću podržavati sve njihove prijedloge, neka si nađu nekog trećeg. Neka na mene ne računaju ni lijevi ni desni, do daljnjeg ostajem nezavisna - rekla nam je Vasić.

Najčitaniji članci