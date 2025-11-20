SDP-ov župan Kolar o tome da je nezakonito izdao dozvole: Bačić je napravio kazneno djelo!

Nakon što je HDZ-ov ministar Branko Bačić ustvrdio u Saboru da su dozvole za solarne elektrane u Zagorju izdane protuzakonito, reagirala je Krapinsko-zagorska županija i SDP-ov župan Željko Kolar. Radi se o pet sunčanih elektrana Solida grupe poduzetnika Dubravka Posavca. Dvije su Pregradi, tri u Zaboku, a na osnovu lokacijskih dozvola koje je izdala Kolarova županija, investitor je krenuo u izvlaštenje. Elektrane su planirane na 610.000 četvornih metara koje su u vlasništvu oko 400 obitelji iz Zaboka i Pregrade i koje su ostale šokirane da će izgubiti zemlju.

Kolar u svom priopćenju nije ulazio u bit - zašto su lokacijske dozvole izdane bez energetskog odobrenja koje je drugi zakon propisao kao preduvjet u vrijeme izdavanja. Ali je poručio da je Bačić napravio kazneno djelo!.

Priopćenje donosimo u cijelosti.

"Neugodno smo iznenađeni istupom potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića u Hrvatskom saboru, koji je izjavio da su lokacijske dozvole za izgradnju sunčanih elektrana u Zaboku i Pregradi izdane protuzakonito, a provjerom u sustavu vidljivo je da rješenje po upravnom nadzoru još nije objavljeno.

Ministarstvo je dana 16.10.2025. izuzelo predmete i obavijestilo županiju da je u tijeku provedba kontrole zakonitosti izdavanja lokacijskih dozvola sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju. Rješenje nismo zaprimili što znači da je upravni nadzor još uvijek u tijeku. Ovo postupanje upućuje da ministar Bačić svojim javnim istupom vrši pritisak i pokušava unaprijed utjecati na odluku stručnih službi koje provode nadzor, a koje djeluju upravo u njegovom ministarstvu.

Očigledan je to primjer trgovanja utjecajem, što je prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske – kazneno djelo, a izjava ministra Bačića politički motivirana.

Kada službeno zaprimimo nalaz upravnog nadzora, isti ćemo analizirati i o njemu se očitovati. Ovakvo ponašanje ministra Bačića je neprihvatljivo, neprofesionalno i neodgovorno." zaključuje iz županije koju vodi Kolar u priopćenju.