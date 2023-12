SDP-ovac: Gradonačelnik Solina je uhljebio ženu. Gradonačelnik: Nismo na takav način u vezi...

Prvi radni dan nakon Božića i po Dalmaciji se već šuška o novim malverzacijama. SDP-ov splitski gradski vijećnik Davor Matijević objavio je na Facebooku kako je HDZ-ov solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević poklonio ženi imenovanje u nadzornom odboru Vodovoda. Objavio je i poveznicu na prijedlog o imenovanju predstavnika Grada Solina u Nadzornom odboru društva, kao i prijedlog donošenja odluke da se na isto mjesto, na mandat od četiri godine, izabere gospođa Marijana Žižić. Inače, ona je v.d. pročelnica odjela solinskog Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove.

Splitski Vodovod i kanalizacija je javna tvrtka čija skupština se sastoji od predstavnika Splita, Solina, Kaštela, Trogira i drugih obližnjih općina, a sjednica na kojoj su istaknuti navedeni prijedlozi održat će se u subotu, 30. prosinca, u zgradi Vodovoda.

Javili smo se Ninčeviću i zamolili ga za komentar. Je li zbilja u vezi s gospođom koju ističe SDP-ov Matijević?

- Ne mogu to tako nazvati. Nije mi supruga - poručio je. Usput nam je pojasnio kontekst situacije.

- 30. prosinca je sazvana skupština Vodovoda na kojoj će ponovno biti iznimno važne teme. Saziva se na taj dan i u pozivu se predlaže da bude održana elektronskim putem. Usprotivio sam se tome jer je neozbiljno da naš predblagdanski komoditet bude ispred interesa građana. To je sjednica na kojoj bi trebale biti točke o cijenama vode i visinama naknade. Predložio sam da budu pozvani i mediji da čuju zaključke, a kolege su mi se priključile - kaže nam Ninčević.

Naknadno nam je proslijedio korespondenciju s predstavnicima Vodovoda, a u kojoj izražava nezadovoljstvo i neslaganje s održavanjem sjednice elektronskim putem te predlaže da sjednica bude otvorena za javnost.

'Pitanja izvan konteksta'

- Što se tiče ovog imenovanja, Grad Solin nema puno trgovačkih društava u kojima ima svoje predstavnike i želja mi je kao gradonačelniku da u te odbore budu imenovane stručne osobe te osobe koje će u svakom trenutku znati prenositi gradonačelniku i predstavnicima Grada što se događa. Želja mi je da u odbore budu imenovani predstavnici koji će biti adekvatni i sposobni. Kolegica je pročelnica i provodi mnoge projekte, a znamo da Vodovod provodi aglomeraciju i na području Grada Solina. Naravno da nije svejedno tko će predstavljati Grad - ustvrdio je gradonačelnik.

Tvrdi da su pitanja o eventualnoj vezi izvan konteksta. Ipak, inzistirali smo na pojašnjenju. Ako je Grad Solin predložio osobu, a on je gradonačelnik Solina, i ako su u vezi, radi li se o sukobu interesa?

- Ne mogu govoriti je li to veza ili nije. Na takav način nismo u vezi. Ne mogu vam jednostavno odgovoriti. Kod nas je inače problem što se gleda sve osim onoga što bi trebalo biti važno. Skreće se pozornost s važnijih tema kao što su poskupljenje vode i podizanje cijene naknade. To su važne teme i ja se tome suprotstavljam. Vijećnik Matijević kaže da je imenovana moja supruga. Ovako ću vam reći: moja supruga nije imenovana i ako budem u ozakonjenoj vezi, ona neće biti tu. Kažem vam iskreno. Da sam u ikakvoj ozakonjenoj vezi, ona ne bi bila tamo jer bi to bio sukob interesa - pojasnio je solinski gradonačelnik.