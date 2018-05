SDP-ovci Plenkovića prijavili Povjerenstvu za sukob interesa

SDP je Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa podnio prijavu protiv premijera Andreja Plenkovića.

Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin objavili su da su to učinili zbog Afere mailovi, javlja N1.

Hajdaš Dončić je još sinoć najavio da bi SDP mogao podnijeti prijavu.

'Vjerojatno ćemo ga prijaviti i mislim da će SDP-ov tim koji se bavi pravnim pitanjima upravo to i učiniti ako Povjerenstvo ne pokrene postupak', rekao je Hajdaš Dončić sinoć u intervju za Novu TV.

'Zamjeramo mu pogodovanje ljudima koji su pisali takozvani lex Agrokor. Dakle, ima previše povezanosti i to nije slučajnost. To je, smatramo, postupak vođen tako da se osobama koje su vodile postupak ne naplati kako je normalno u demokratskim društvima. Dakle, od Ministarstva gospodarstva, da se plate mišljenja. To je do 200.000 kuna, to je bagatelna nagodba. Cijelo vrijeme se izvrću teze jer se htjelo omogućiti da se te osobe naplate iz Agrokora. To je jedina teza i zbog toga bi Povjerenstvo po sili zakona moglo pokrenuti postupak', dodao je.

Tema: Afera mailovi