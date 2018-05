'Premijer je sve znao, na njemu je odgovornost cijelo vrijeme'

Nedvojbeno je jasno da je premijer sve znao. Ili je bio pridruženi ili dopisni član skupine Borg. Otišla je potpredsjednica Dalić, ali odgovornost je cijelo vrijeme bila na premijeru i trebao ju je preuzeti, a ne se skrivati iza krilatice "vrati pare."

Poručila je u petak čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš naglasivši kako je ova Vlada imala priliku napraviti iskorak, ali to nije učinila.

- Agrokor je problem, nitko to ne dvoji. No, nastao je na ortačkom ili rođačkom kapitalizmu i onda se po istom ili još gorem modelu rješava taj problem. Nije se rješavao po otvorenom, javnom, transparentnom modelu nego za određenu skupinu. Oni pišu zakon kako bi ga provodili i na svemu tome zaradili. To je nedopustivo - istaknula je.

Pitanje je, kaže, dokle će premijer voditi državu sa 77 ruku.

- Nema reformi, nema iskoraka, nego je samo talasanje i držanje glave malo iznad vode da ne bismo potonuli - zaključila je.

Grbin: Ramljak je prekršio zakon ili ne govori istinu

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin rekao je u petak da je bivši povjerenik za Agrokor Ante Ramljak "ili prekršio zakon ili ne govori istinu" kad je izjavio da je odgovoran za izbor savjetnika u Agrokoru te da premijer Andrej Plenković o tome nije imao nikakvih saznanja.

Kako je u saborskoj stanci objasnio Grbin, Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja propisano je da izvanredni povjerenik bira savjetnike, ali isključivo uz suglasnost Ministarstva gospodarstva.

"Po zakonu, (Martina) Dalić je morala dati suglasnost na izbor savjetnika izvanrednoj upravi u Agrokoru i, kada čitamo izjavu koju je dao Ramljak, nameće se logično pitanje, a to je - ili je izvanredni povjerenik izabravši savjetnike kršio zakon i nije tražio suglasnost koju je morao dobiti, a Dalić i ministarstvo za to kršenje nisu poduzeli ništa, ili Ramljak ne govori istinu i brani predsjednika Vlade", rekao je Grbin.

U vezi s izjavom u medijima jednog od članova grupe "Borg" po kojoj je premijer "imao nekih političkih i etičkih dvojba, ali je odlučeno da ostanu neformalna skupina", istaknuo kako je time jasno da je Plenković bio involviran u sve važne odluke.

Znao ili ne znao - premijer mora otići

"Sve radnje u proteklih deset dana, a pogotovo jučerašnja tiskovna konferencija premijera na kojoj se preznojavao pod nezgodnim pitanjima medija ukazuju na jedno - da je premijer sve znao, zbog čega je odgovoran i mora otići, ili da predsjednik Vlade nije ništa znao, što znači da nije radio svoj posao i u konačnici također mora otići", ponovio je Grbin.

Stjepan Ćuraj (HNS) rekao je u vezi sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa i SDP-ovim prijedlogom da se u nj uvedu i izvanredni povjerenici u sistemski važnim društvima, koji Sabor nije prihvatio, da je intencija bila dobra, ali problem je u potencijalnom sukobu privatnoga i javnog interesa. "Ne može se govoriti o javnom dužnosniku na čelu privatne tvrtke", rekao je Ćuraj, ističući da se to trebalo rješavati nekim drugim izmjenama zakona.

Miro Bulj (Most) upozorio je u stanci na loše stanje u domovima zdravlja u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nedostatak radiologa.

Tema: Afera mailovi