SDP-ovci se hvale da HDZ-ovci glasaju za Milanovića. Bizarno.

Za koga se obično kaže da donosi najgore odluke na izborima?

Za birače HDZ-a.

Pa što onda ima dobroga u tome da jedan dio HDZ-ovih birača navodno glasa za Zorana Milanovića?

"Dobar dio HDZ-ovih birača radije će birati PREDSJEDNIKA ZA PREDSJEDNIKA", pohvalila se Mirela Ahmetović, potpredsjednica i saborska zastupnica SDP-a, na platformi X. "Čak i oni znaju tko je najbolji izbor".

Zar je onda i Andrej Plenković najbolji izbor? Jer za njega su glasali u tri mandata na čelu Vlade.

Zar su svi oni zastupnici, ministri, dužnosnici, lokalni šerifi za koje glasaju HDZ-ovi birači također "najbolji izbor"? Hoće li to biti i Dragan Primorac koji će skupiti glasove HDZ-ovaca?

Ili HDZ-ovci donose najbolje odluke samo kad glasaju za SDP-ovog kandidata? I kad smo već kod toga, otkad je pozitivna stvar da HDZ-ovci glasaju za Zorana Milanovića?

Ovo je uvrnuta politička logika: SDP-ovci slave činjenicu da HDZ-ovci glasaju za njihova kandidata.

Za Primorca, ne Milanovića

I ne samo to. Telegram je ovih dana objavio informaciju o tome da su svi članovi HDZ-a dobili poruku da na drugi krug povedu troje ljudi "i zaokruže Primorca". Kao da im je trebalo posebno naglasiti kojeg od dva kandidata trebaju zaokružiti. Jer, eto, Milanovićeva magnetska privlačnost mogla bi biti preveliko iskušenje za HDZ-ovce.

Što to Milanovića čini privlačnim biračima HDZ-a, notornima po tome da glasaju za najgoru stranku i najgore kandidate, te da donose najgore biračke odluke koje onda Hrvatsku stavljaju u najgoru moguću situaciju?

Vjerojatno mnogo toga.

I dok to, imajući u vidu sve što je predsjednik države govorio u proteklih pet godina, nije previše neobično, pa ni iznenađujuće, bizarno je to da SDP-ovci slave činjenicu da birači - po njima - najgore stranke u hrvatskoj povijesti, korumpirane, radikalizirane, one koja pokorava institucije, harači po proračunu, sramoti Hrvatsku, koristi se pučističkim metodama za osvajanje vlasti, sada favoriziraju upravo bivšeg šefa SDP-a.

Pa kad ih već to veseli, neka makar javno ne slave i ne likuju.

"Nas i HDZ-ovaca - milijun"

Jer time stavljaju i SDP-ovce, pa i druge birače liberalne ljevice, kao i antihadezeove birače iz drugih stranaka i političkih opcija, u neugodnu situaciju da dijele svoj politički odabir s biračima HDZ-a. Nešto tu ne štima.

Dakle, koji je to "dobar dio HDZ-ovih birača" koji glasa za Milanovića?

Možda onaj koji je pao na njegov plagijat izbornog slogana Franje Tuđmana?

Svakako, radi se o dijelu birača koji u Primorcu ne vidi autentičnog HDZ-ovca, kao i onih koji u njemu vide Plenkovićeva kandidata. Takvoj skupini birača retorika Zorana Milanovića, kao i njegove ideološke postavke kojima je zavodio desnicu proteklih pet godina, privlačnija je i prihvatljivija od retorike i ideologije njihova stranačkog šefa.

Glazba za HDZ-ovce

Njegovi napadi na NATO savez, kritika Europske unije, suverenizam, antiglobalizam, tuđmanizam, rat s Miloradom Pupovcem, vulgarni napadi na Bošnjake, širenje straha od stranaca, odbacivanje haških presuda, vrijeđanje žena i "udbaških drukera i komunističkih gojenaca"... Sve su to ključne poruke koje birači HDZ-a ne mogu čuti od ovog predsjednika HDZ-a, a slušali su od njegovih prethodnika.

A kad ih slušaju od Dragana Primorca, ne zvuče im autentično kao onda kad izlaze iz usta predsjednika Republike.

Opet, možda se radi o biračima HDZ-a kojima je dozlogrdila korupcija u Plenkovićevoj stranci. Ali Primorac je taj koji je Hrvatsku obljepio plakatima s antikorupcijskim porukama. Koliko god bizarne bile. I HDZ-ovci su ovoga proljeća ponovno, čak i u još većem broju, glasali za takav Plenkovićev HDZ.

Milanović se proteklih godina promovirao u ulogu glavnog protivnika Andreja Plenkovića, jer Primorac tu više nije bitan, što bi značilo da je privlačan svima koji preziru premijera, uključujući i one u samom HDZ-u.

No jesu li to HDZ-ovci koje bi slavili SDP-ovci?

Najgori izbor

Podrška HDZ-ovaca trebala bi, po logici koju promoviraju oporbene stranke, diskvalificirati Milanovića jer je postao atraktivna opcija za one koji postojano i u svim uvjetima glasaju za destruktivnu opciju u obliku HDZ-a. Ali eto, SDP-ovci sada hvale birače svoje konkurentske stranke da "znaju tko je najbolji izbor".

Iako su u prethodna dva navrata, na parlamentarnim i europskim izborima, ponovno glasali za opciju koju Ahmetović i njezini stranačke kolege smatraju najgorom.

Ali eto, HDZ-ovci donose "najbolje odluke" kad glasaju za SDP-ovce.

Dodvorava HDZ-ovcima

Zoran Milanović pružio je nakon prvog kruga predsjedničkih izbora ruku suradnje Andreju Plenkoviću. A nakon pravomoćne presude Vrhovnog suda protiv HDZ-a prije par godina rezolutno je pred novinarima izjavio kako "neće od njega čuti da HDZ naziva zločinačkom organizacijom".

Čime se jasno dodvorio biračima HDZ-a.

Oni bi, pak, ove nedjelje trebali vratiti uslugu Zoranu Milanoviću koji na parlamentarnim izborima 2020. godine nije želio izaći na izbore, ni glasati protiv HDZ-a. Jer on je, kako se hvale SDP-ovci, postao njihov predsjednik.