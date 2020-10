Domovinski pokret opet treći, a Plenkiju i Milanoviću u mjesecu svađa porasla je popularnost

Možemo je u najnovijem Crobarometar istraživanju pao na peto mjesto, ali manje od dva posto razlike je između njih, Mosta i Domovinskog pokreta koji se popeo na treće mjesto

<p>Najnovije Crobarometar istraživanje pokazuje kako je HDZ i dalje uvjerljivo prva stranka, objavila je <a href="https://dnevnik.hr/">Nova TV</a>. Vodeća stranka bilježi pad, ali on je unutar statističke pogreške. Istu razinu rasta bilježi i SDP koji je dobio novog šefa te su sada na 18,7 posto.</p><p>Važno je istaknuti da je pucnjava na Markovu trgu obuhvaćena i ovim istraživanjem, ali ona se zbila u posljednjem tjednu istraživanja, koje nije obuhvatilo ni ove rekordne brojeve korona virusa posljednjih dana.</p><p>Velike promjene su od 3. do 5. mjesta. Tako se na treće mjesto vraća Domovinski pokret s 8,4 posto potpore i oni statistički bilježe rast. Most je 4. izbor sa 7,3, također s rastom unutar statističke pogreške. A pad na 5. mjesto bilježi platforma Možemo te imaju 6,7 posto.</p><p>Pitanje je kako će promjena u vrhu SDP-a utjecati na njihov rejting u sljedećim istraživanjima, ali i na rezultate Možemo, odnosno hoće li se lijevi birači vratiti SDP-u.</p><p>Odmah ispod izbornog praga je Pametno s 3,8 posto te Živi zid s 2,1 posto. HSS mjesec završava na 1,6 posto, a HSU s 1,5 posto dok su IDS te Stranka s imenom i prezimenom na 1,4 posto.</p><p>Većina građana ne podržava Vladine politike, odnosno njih 54 posto, a premijer ima podršku 39 posto građana koji su i dalje prilično pesimistični pa 63 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru.</p><p>Predsjedniku Milanoviću treći mjesec u nizu se topi potpora s početka mandata, pa sada njegov rad ne odobrava 53 posto građana, a najveću podršku ima među SDP-ovim glasačima.</p><p>Što se popularnosti tiče, o Plenkoviću 51 posto građana ima pozitivan dojam, a isti postotak ima i Zoran Milanović, no on je za 1 posto lošiji po negativnom dojmu. Njih dvojica izmjenjuju se na vrhu ljestvice, a u odnosu na prošlo istraživanje, popularnost im je porasla.</p><p>Nezaposlenost je i dalje građanima najveći problem, to misli 25 posto njih. Zatim je tu korupcija i kriminal na visokoj razini što problemom smatra 20 posto građana. Gospodarsko-ekonomska situacija je za 16 posto građana problem, a korona za 9 posto građana. I na kraju, loš životni standard i niske plaće su za 5 posto građana najvažniji problem u zemlji.</p><p><em>Istraživanje je provela agencija IPSOS na 983 građanina telefonskim putem od 1. do 20. listopada. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.</em></p><p> </p>