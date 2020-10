'HDZ od sastavljanja većine radi na povećanju većine. Kucali su i na naša vrata, ali su odbijeni'

U intervjuu za tjednik Express čelnik Domovinskog pokreta navodi kako Andrej Plenković mora izvoditi razne vratolomije da bi održao većinu, mijenjati igrače na klupi, uvoditi video-glasovanje u Saboru...

<p>Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro nakon pucnjave na Markovom trgu i ranjavanja policajca koji je osiguravao Vladu, smatra da bi trebalo razmisliti o ideju da se Vlada i Sabor izmjeste s te lokacije. Domovinski pokret, kaže, osuđuje svako nasilje i poziva mlade da ljubav prema domovini iskazuju na pozitivan način, da budu miroljubivi i ponašaju se u skladu s kršćanskim načelima. Kad je riječ o političkim temama Škoro u intervjuu za tjednik Express, koji smo vodili nesposredno nakon napada na Markovu trgu, navodi kako HDZ od sastavljanja vlasti radi na povećanju većine, jer je ovako tanka, jedva održiva. Kucali su, kaže, i na njihova vrata. <br/> </p><p><strong>Express: Rafalna pucnjava na Markovom trgu u kojoj je ranjen policajac šokirala je sve. Kako bi po vama trebalo riješiti pitanje sigurnosti, jer ipak tu je središte izvršne, zakonodavne vlasti te zgrada Ustavnog suda?</strong><br/> Želim prije svega reći da na kraju imamo stradalog policajca i mrtvog mladog čovjeka koji je sebi oduzeo život. Sve drugo će reći istraga. Žalosno je da se to dogodilo i valja reći da su hrvatski policajci ljudi koji štite javnu sigurnost za vrlo malu plaću, u teškim uvjetima i počesto bez osnovnih sredstava. Očito i tu trebamo promjenu načina funkcioniranja. Uvijek je dobro poslušati riječ struke, a struka već godinama govori kako Gornji grad nije prikladno mjesto za institucije poput Vlade i Sabora. Bilo je i ideja da se te institucije izmjesti. Možda bi konačno trebalo razmisliti o tome. S druge strane, razumijem povijesni sentiment koji se stvara oko lokacije zgrade Hrvatskoga državnoga sabora. No nije nevažno da je upravo zgrada Sabora dosta stradala u potresu. Ovom prilikom posebno bih skrenuo pažnju i na najave kako novinarima neće biti dopuštene takozvane sačekuše pred Vladom. Podsjetio bih da te sačekuše ne bi bile niti potrebne, da premijer i ministri redovno sazivaju konferencije za medije, na kojima bi onda novinari i snimatelji u uvjetima dostojnima za rad, na suhom i toplom, mogli pitati sve što ih zanima. Takva je praksa normalna u civiliziranim zemljama, ali eto Plenkovićeva Vlada radije novinare ostavlja pred zgradom da cupkaju na hladnoći i znoje se na suncu, a ako slučajno prolaze automobilom pored čovjeka koji krvari na nogostupu, ne zaustavljaju se čak ni kad su liječnici. </p><p><strong>Express: Nakon svega, osjećate li se sigurno kad dolazite na posao?</strong><br/> Vjerujem da je napad na Banske dvore i policajca izdvojen slučaj i nadam se kako se slični događaji više neće ponoviti. Moram još jednom naglasiti da sam se šokirao kada sam čuo da je ministar zdravstva prošao pokraj ranjenog policajca bez da se zaustavio i ponudio pomoć. Teško je povjerovati da zaista nije znao što se događa, kako tvrdi. Nadam se da je stvarno tako.</p><p><strong>Express: Napadač, koji je na kraju sam sebi presudio, ima samo 22 godine. Na Facebooku je objavljivao snimke testiranja snajperske puške uz komentar "da sam jedan od njih, da skidam Srbe". Ima i fotografija u majici s obilježjima HOS-a. Jesmo li zakazali kao društvo?</strong><br/> Žalim što je jedan mladi život ugašen i što je jedan mladi čovjek ozlijeđen. U komentarima na društvenim mrežama vidimo poruke osude, ali i podrške napadaču. Međutim za nasilje nema opravdanja ni u kojem slučaju. Domovinski pokret osuđuje svako nasilje i poziva mlade da ljubav prema domovini iskazuju na pozitivan način, da budu miroljubivi, da ne gube nadu u bolju Hrvatsku i da se, ako hoćete, ponašaju u skladu s kršćanskim načelima. Nezadovoljstvo treba iskazivati na druge načine. Demonstracijama, građanskim neposluhom i na kraju krajeva, glasovanjem na izborima. Hrvatski policajci su naši ljudi i jednako su frustrirani i nezadovoljni odnosima u državi i smjerom kojim naša Hrvatska ide.</p><p><strong>Express: Zastupnik vašeg kluba i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kaže da ljudi drže oružje jer se sustav nije obračunao sa silovateljima i onima koji su klali. Slažete li se s njim?</strong><br/> Kako sam i rekao, svako nasilje je za osudu. Gospodin Penava govori iz perspektive gradonačelnika Vukovara, grada u kojemu zločinci javno ismijavaju žrtve. </p><p><strong>Express: Oporba je dobila odbijenicu premijera za istražno povjerenstvo oko Janafa, uz poruku da ste pali na ispitu. Kako to komentirate?</strong><br/> Odbijenica je očekivana, ova vlast nema stvarnu političku volju za borbu protiv korupcije i klijentelizma. HDZ je toliko duboko umočen u tu korupciju da više nema niti zamjena koje bi stavio u Sabor koje nemaju neki teret oko vrata. Nakon što su izabrani s tek 16 posto glasova ukupnog broja birača, a vlast sastavili s 40 posto glasova svih koji su izašli na izbore, kredibilitet im je dodatno narušen starom boljkom zbog koje i jesu postali simbol korupcije.</p><p><strong>Express: Zašto mislite da bi povjerenstvo u ovom slučaju išta napravilo? Mnoga su se osnivala, raspravljalo se i saslušavalo, ali nikada nije bilo neke veće koristi od toga, osim što je to bila još jedna predstava za javnost?</strong><br/> To što dosad nije bilo rezultata, ne znači da treba odustati. Predmet istrage u ovom je slučaju povezan i s predizbornom kampanjom za predsjednika Republike, što je apsolutni presedan i što dovodi u pitanje i ishod izbora. Tim više treba inzistirati na rasvjetljavanju svih okolnosti. </p><p><strong>Express: Predsjednik države i premijer zaratili su oko afere Janaf, vi ste se složili s predsjednikom da je nemoguće kako premijer za ništa nije znalo. Milanović ga je pozvao i da ode s mjesta premijera ako nije ništa znao. Kako bi postupili da ste na mjestu premijera?</strong><br/> Kako sam već ustvrdio, bolje da je premijer znao za istragu u Janafu, a lagao da ne zna, nego da stvarno nije znao. To je kao da kapetan broda ne zna kuda plovi njegov brod. U HDZ-u su sad maknuli jednog saborskog zastupnika zbog onoga što se događalo u Janafu i postavili novog, ali i taj je poslovao s tvrtkom Elektrocentar Petek, pa bi za par mjeseci i njemu mogli skinuti imunitet. Hoće li i tada premijer reći da nije znao?</p><p><strong>Express: Kako gledate na to što se cijela priča kasnije razvodnila napadima Zorana Milanovića na kritičare pa su važnije postale narikače od informacije da je primjerice suprug zamjenice županijskog državnog odvjetnika skrivao novac za šefa Janafa?</strong><br/> Usmjeravanje fokusa na Milanovića je zamagljivanje očiju javnosti i razvodnjavanje afere. Ne smije se zaboraviti bitno, a to su kriminal i korupcija koja krakove ima i u SDP-u i u HDZ-u. Upozoravali smo na ovaj duopol u kampanji za parlamentarne izbore, a umreženost tih struktura se sada ponovno potvrđuje.</p><p><strong>Express: Milanović je pokazao da ljevica može kritizirati ljevicu. Što kažete na to?</strong><br/> Milanović kritizira i desnicu i ljevicu. Time je pokazao da je uistinu predsjednik svih građana jer jednako napada sve. </p><p><strong>Express: Koje je gore: svjedočenje Puhovskog 1972. ili ono 30-ak godina kasnije u Haagu? Zašto?</strong><br/> Važnije je kako to da se gospodina Puhovskog i nakon oba svjedočenja koja spominjete uredno i redovno zove za komentatora u najgledanijim i najčitanijim medijima. Kao da se bira po kriteriju, tko više pljune po hrvatskoj ideji, dobiva više prostora.</p><p><strong>Express: Domovinski pokret pokrenuo je interpelaciju u radu Vlade vezano za projekt vjetroelektrane Krš-Pađene. Zašto mislite da time možete uzdrmati tanku Plenkovićevu većinu?</strong><br/> Brojni predstavnici oporbe su s odobravanjem reagirali na interpelaciju za vjetroelektrane Krš-Pađene. Riječ je o dokumentu koji je temeljito i profesionalno pripremljen, s ciljem da argumentirano uvjeri građane zašto ova Plenkovićeva Vlada treba otići. I sami kažete da ima tanku većinu, to je Plenkovićev problem još od prošloga mandata kada mu je većinu držao i komprimitirani Tomislav Saucha, a potom su je, u ovom sazivu, uz tradicionalne trgovačke partnere i SDSS, držali tipovi poput Dražena Barišića, a sada i Barišićeve zamjene Mate Čička u medijima prozivanih zbog sumnjive suradnje s Krešom Petekom.</p><p><strong>Express: Očekujete li da će aktualna vlast sa 76 ruku izdržati do kraja mandata? Čudili li vas što još nisu podebljali taj broj?</strong><br/> HDZ od sastavljanja vlasti radi na povećanju većine jer je ovako tanka većina jedva održiva. Kucali su i na naša vrata, ali članovi Kluba Domovinskog pokreta takve bi pokušaje odbili i stranačkom vodstvu odmah prijavljivali. Suprotno prognozama nekih razvikanih analitičara, Domovinski pokret jedinstven je, a Plenković već mora izvoditi razne vratolomije da bi održao većinu, mijenjati igrače na klupi, uvoditi video-glasovanje u Saboru. Otkad se razbolio zastupnik Đakić, glasovanje se čak i odgađa. U Saboru se već tri tjedna nije glasovalo, to je dokaz da Plenković nema 76 ruku. </p><p><strong>Express: U javnosti se ponovno priča da Domovinski pokret repozicionira od desnice prema centru te da ste spremni, zapne li HDZ-u sa sadašnjim partnerima uz tri uvjeta, od kojih je jedan izmjena Zakona o referendumu, podržati vladu Andreja Plenkovića. Jeste li spremni biti rezervni igrač HDZ-a?</strong><br/> Domovinski pokret igra samo za jedan tim, a to je hrvatski narod. Ako HDZ predloži ono što smatramo blagotvornim i poželjnim za hrvatski narod, spremni smo to podržati, a to smo i pokazali, primjerice kod glasovanja o smanjenju broja ministarstava u srpnju. No opasne prijedloge poput Zakona o strancima, iza kojih se skriva ukidanje kvota, nikada nećemo podržati. </p><p><strong>Express: U Hrvatskoj reforme i dalje stoje. Imamo samo najave. Što kažete na plan ministra pravosuđa i uprave, koji kaže da će se na idućim lokalnim izborima birati 630 dužnosnika manje te 2000 manje članova predstavničkih tijela? Je li to dovoljno? </strong><br/> Najave o smanjenju birokracije su kozmetičke promjene na tragu dosadašnjih. Nama trebaju strukturne reforme, učinkovita javna uprava koja će biti servis građanima, a ne mjesto za zbrinjavanje uhljebničke stranačke vojske. Iz najava nove strategije razvoja za narednih deset godina vidimo da su tri godine pisali listu želja, a ne program za pokretanje našeg gospodarstva. Da je HDZ stvarno želio promjenu, odavno bi je učinio. </p><p><strong>Express: Kad smo kod lokalnih izbora, jeste li konačno prelomili, hoćete li se kandidirati za gradonačelnika Zagreba?</strong><br/> Analiziramo i razgovaramo o izborima u Zagrebu, ali i drugim velikim gradovima. Sve ćemo otkriti kad za to dođe vrijeme, a moglo bi biti zanimljivih iznenađenja.</p><p><strong>Express: Kako gledate na posljednja uhićenja dvojice Srba za ratni zločin na Ovčari. SDSS sumnja u objektivnost i nepristranost u slučaju Negoslavci.</strong><br/> Sličnih uhićenja kao ovo u Negoslavcima je po srpskim selima već bilo, ali bez osuđujućih presuda. Kao uvijek kad su slična uhićenja u pitanju, tajming je indikativan. Od zločina je prošlo gotovo 30 godina i odgovorni su odavno trebali niti procesuirani. Ovo je još jedna predstava za javnost, dok se cijeli sustav trese zbog afere Janaf, a ova oko vjetroelektrana još nije ni započela svoju sudsku odiseju koja će se pretvoriti u trakavicu i još jednu hrvatsku, a ne grčku, pravosudnu tragediju. Sve već viđeno bezbroj puta.</p><p><strong>Express: Za kraj, zašto se desničari srame karijera u komunizmu?Je l' to zato što su normalno živjeli i radili.</strong><br/> Vaše je pitanje sugestivno, pretpostavljam da mislite na maturalni rad premijera Plenkovića u kojemu predsjednik demokršćanske stranke pozitivno govori o upravljanju masama u klasnom društvu, s ciljem upokoravanja. Vjerujem kako desničari u HDZ-u ne gledaju blagonaklono na takve uratke, iako je ta stranka često nazivana desnim krilom Udbe. </p>