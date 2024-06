SDP-ovka s 1005 glasova ide u EP: 'Nisu me stavili na treće mjesto liste zbog lijepih očiju'

Meni se zamjera što sam osvojila mali broj glasova, a izborni zakon je naprosto takav. Članica sam stranke u kojoj vodstvo sastavlja liste i određuje raspored na njima. Sigurna sam da me Predsjedništvo i sam predsjednik stranke nisu stavili na treće mjesto liste zato što imam lijepe oči ili prekrasan osmijeh. Stavili su me jer sam se dobro snašla u Europskom parlamentu i vrijedno radila, posebno na jednom zakonu (Zakonu o digitalnom identitetu, napa.a) za koji sam bila glavna izvjestiteljica, a koji će uskoro biti usvojen u Hrvatskom saboru i drastično promijeniti svakodnevni život građanki i građana Hrvatske - komentirala je za N1 Romana Jerković Kraljić iz SDP-a koja odlazi u europski parlament.

Preferencijsko glasanje uvedeno je 2013. godine u domaći izborni sustav. Puni smisao preferencijskog glasovanja ograničen je jer je u izborni zakon uglavljeno da se “preferirani glasovi za pojedine kandidate uvažavaju ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata iznosi najmanje 10 posto glasova koje je osvojila pojedina lista”.

Na europskim izborima upravo takav slučaj dogodio se na listi SDP-a. U europski parlament idu Biljana Borzan (83.656 preferencijskih glasova) i Predrag Matić (17.239) i Tonino Picula, koji je zahvaljujući dobivenih čak 30.009 preferencijskih glasova izabran s posljednjeg, 12. mjesta.

Četvrta izabrana s te liste, Romana Jerković Kraljić, izabrana je kao treća s liste, sa samo 1005 preferencijskih glasova. Čak je petoro kandidata na istoj listi dobilo više preferencijskih glasova od nje, a među njima najviše Dalija Orešković (11.567) koja je bila na petom mjestu. S deset puta manje glasova od Orešković, Jerković Kraljić odlazi u Europski parlament zahvaljujući višem mjestu na listi.

- To što nisam dobila puno preferencijskih glasova, to što sam u kampanji govorila ljudima da glasaju za moju stranku i što sam radila za listu, a ne za sebe osobno, očito je sada postao problem. Moram priznati da se osjećam loše prozivana od svih, ali izborni zakon je takav kakav je, neumoljiv. Nisam ja određivala pravila. S jedne strane, preferencijski glasovi su dobar demokratski alat da i oni koji su na nižim mjestima na listama mogu uspjeti. No isto tako svjesni smo toga da stvaraju nezdravu konkurenciju unutar stranke i među ljudima - kazala je Jerković Kraljić.