SDP: 'Plenković opet ništa ne zna, tražili smo izvješće SOA-e', DP: 'Ovo je ravno veleizdaji'

Mi smo tražili danas izvješće od SOA-e jer je ovo pitanje nacionalne sigurnosti. Nešto što netransparentno počinje, netransparentno završava. Postavlja se pitanje kako i na koji način će ta priča završiti, istaknuo je SDP-ov predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić nakon informacije da je ulagač iz Emirata kupio 43,4 posto udjela Sberbanke u Fortenova grupi, a o čemu saznanja nemaju ni u samoj Fortenovi ni u Vladi.

- Očekujem da će SOA početkom idućeg tjedna podnijeti izvješće, to je jedna od njezinih temeljnih zadaća da brine o nacionalnoj sigurnosti. Možda je SOA i reagirala, ali nećemo prejudicirati, vidjet ćemo kakvo će biti izvješće i ako je stvarno došlo do grubog kršenja sankcija, to je kazneno djelo tko god u tome sudjelovao - kazao je Hajdaš Dončić koji smatra da je premijer Andrej Plenković trebao za ovo znati.

- Da podsjetim, Agrokor čini skoro tri posto BDP-a, ima skoro 40.000 zaposlenih, to je nacionalna strateška korporacija i ako je osoba u liku i djelu Andreja Plenkovića krenula s lex Agrokorom onda se mora brinuti o tome i ne dozvoliti bilo kakve devijacije i utjecaj koji nije primjeren. Ne možete voditi državu ako ne znate što vam radi strateška kompanija, imali smo prvi primjer da nije znao što se događalo u INA-i, sad ne zna što se događa oko Agrokora, tj Fortenove. Kakav je to premijer, kakva je to Vlada i država - poručio je.

Za zastupnika Domovinskog pokreta Danijela Spajića ova misteriozna kupnja je jednaka veleizdaji.

- Vidimo da Vlada na čelu s Plenkovićem po ne znam koji put ne zna što se dešava. Ključno pitanje je tko upravlja mirovinskim fondovima, znamo li mi što je naša budućnost i što nam se dešava kad jedan takav investitor ulazi u Hrvatsku u ovakvoj krizi - poručio je.

Naglasio je kako treba istražiti je li Allianz osiguranje, njemačke tvrtke u koju je u Rusiji uloženo milijardu eura, bila ta koja je kočila da mirovinski fondovi uđu u ovaj transfer kupnje udjela Fortenove.

- To je vrlo ozbiljno pitanje, Vlada ne zna ništa, sad čujemo da su nekakve sjednice. Moramo znati da je Fortenova bila u vlasništvu puno firmi, puno zemlji, puno koncesija. Slavonija je upropaštena nakon rata, s ovim činom ja se bojim da ćemo mi u Hrvatskoj postati robovi - kazao je Spajić.

Podsjetimo, mirovinski fondovi su trebali preuzeti udio od Sberbanke, no u posljednjem trenutku došlo je do preokreta - članovi Nadzornog odbora društva za upravljanje mirovinskim AZ fondom prošlog su tjedna glasali protiv preuzimanja Fortenove.

Mostov Zvonimir Troskot upozorava kako je krajnje neozbiljno da se u javnost izlazi s kontradiktornim informacijama.

- Kako sad tome pristupiti, je li to trač, poluinformacija, dimna bomba koja se bacila u javni prostor...? Kad se stvarno dogodi transakcija, kad svaka strana potvrdi da je došlo do kupoprodaje koja će biti priznata i od strane EU, obzirom da je Sberbanka pod sankcijama, tada ćemo davati izjave. Ono što nas brine je da se u jeku ovakve krize nabacujemo s ovakvim poluinformacijama i to je doista neozbiljno - kaže.

U zadnje vrijeme Plenković, dodaje, ne zna ništa ni o čemu.

- Nije znao za INA-u, za Fortenovu, ne zna za HEP, ljude koje on postavlja... mislim da Vlada nema konce u svojim rukama, samog premijera je nedavno demantirala čak i SOA, njegovo ponašanje i istupi određenih vladinih dužnosnika nas brine jer nemamo sigurnost da imaju strategiju kako izaći iz ove krize, a ovakve informacije samo su potvrda tome - istaknuo je.

