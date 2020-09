SDP: ‘Sjena sumnje visi nad odlukom Ustavnog suda‘; Bačić: 'Mjere su imale legitiman cilj'

<p>Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da su zakoni koje je o ovlastima Stožera civilne zaštite donio Hrvatski sabor u skladu s Ustavom te da je zakonita većina odluka Stožera donesenih zbog epidemije koronavirusa.</p><p>Na sjednici koja je iza zatvorenih vrata održana u ponedjeljak Ustavni sud nije prihvatio ili je odbacio većinu prijedloga koji su osporavali zakonitost ovlasti i odluka Stožera civilne zaštite.</p><p>Ustavni sud prihvatio je jedino prijedlog za ocjenom ustavnosti koji se tiče zabrane rada trgovina nedjeljom. Sud je ukinuo Izmjene i dopune Zakona o najmu stanova. Sve odluke donesene su s deset glasova za i tri glasa protiv.</p><p>Izražavam zadovoljstvo ovakvom odlukom, Ustavni sud je potvrdio da su te odluke imale legitiman cilj. Što se tiče odluke o zabrani rada trgovina nedjeljom, Ustavni sud je potvrdio da je ta mjera imala legitiman cilj, ali nije bila razmjerna. Čekat ćemo osam dana i obrazloženje ovakve odluke i onda ćemo to komentirati", izjavio je HDZ-ov Branko Bačić. </p><p>- Mi smo bili svjesni da kao država moramo postupiti brzo. I mi sami smo vagali između članka 16 Ustava RH i s druge strane, hoćemo li proglasiti izvanredno stanje i onda te mjere donositi u Saboru. Znajući da će to drugo biti komplicirano, odlučili smo se za prvu verziju i očito smo pravilno postupili. Mislim da smo uistinu pravilno postupili. I u stvarnosti se pokazuje da smo ispravno postupili. Ne bih ulazio u dinamiku rada suda i je li trebala ovakva odluka biti prije donesena, ali Ustavni sud je cijelo vrijeme pratio rad. Vjerujem da je Ustavni sud primijetio kršenje Ustava da bi ranije reagirao. Na Ustavnom sudu je da procijeni kad se odluke trebaju dogoditi, ne bi o dinamici rada Ustavnog suda - dodao je Bačić. </p><p>Komentirao je i zatvorenu sjednicu i odgovorio na pitanje je li bi bilo bolje da je sjednica bila otvorena za javnost.</p><p>- Odluka je bila iščekivana, no i ranije je bilo važnih odluka, no sjednice nisu bile otvorene za javnost. Ne mogu se baš sjetiti da sam gledao sjednicu uživo i pratio, niti u Europi niti u svijeti. Na Ustavnom sudu je da sam ocijeni kako će izvijestiti javnost - kazao je Bačić </p><p> <strong>Igor Peternel</strong> za Facebook stranicu Domovinskog pokreta napisao sljedeće:</p><p>- Za nas je to u potpunosti očekivano obzirom da znamo koji je sastav Ustavnog suda i da znamo način na koji se Ustavni sud bira. Dakle, usuglašavanjem u parlamentu dvije najveće stranke biraju svoje kadrove i oni služe za zaštitu njihovih ključnih interesa. Svi znamo da je Stožer političko tijelo, to je rekao nedavno i premijer <strong>Plenković</strong> kada je utvrdio da je identificirao sve one koji ometaju odnosno dovode u pitanje rad Stožera. O radu Stožera možemo raspravljati jer on zadire u temeljna ljudska prava svih građana. Neke odluke nisu sporne, međutim, dosta je nekonzistentnosti i dosta je političkih odluka koje se temelje na dnevnoj politici, a ne na epidemiologiji. Tu onda nismo uopće začuđeni da je došlo do ovakve odluke, kad se sve skupa stavi u kontekst, sve to skupa smo i očekivali - napisao je Peternel.</p><p>Odluku Ustavnog suda na svojoj je Facebook stranici kratko komentirala i najveća oporbena stranka - SDP.</p><p>- Odluka Ustavnog suda kojom je rad HDZ-ovog Stožera proglašen ustavnim donesena je iza zatvorenih vrata. Iako su raspravu mogli otvoriti za javnost, da građani čuju što je suce navelo da donesu takvu odluku i kojim su se argumentima koristili, odlučili su se sakriti iza epidemioloških mjera kao opravdanja. Bojimo se da će izjava premijera Plenkovića o tome kako su "oni koji žele minirati rad Stožera identificirani" ostati visjeti kao sjena sumnje da je politika utjecala na odluku USUD-a, baš kao i na rad Stožera - kratko su napisali iz SDP-a.</p>