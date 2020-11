SDP smanjio razliku iza HDZ-a! Na vrhu pozitivaca i negativaca sad su premijer i predsjednik

<p>Vladajući HDZ (29,1 posto) ostaje prvi izbor, ali drugi mjesec zaredom bilježi blagi pad rejtinga, izgubili su jedan postotni bod u zadnjih mjesec dana - toliko je SDP (19,8 posto) s novim predsjednikom dobio - 29 posto HDZ, a gotovo 20 posto SDP! Za povratak na treću poziciju ovoga se mjeseca izborio MOST (8,6 posto) čiji rejting također raste.</p><p>Pokazalo je to mjesečno istraživanje političkih preferencija CRO Demoskop, koje je za RTL provela agencija Promocija plus. </p><p>Blizu je platforma Možemo! (7,6 posto), ali uz pad rejtinga koji je vidljiv i kod Domovinskog pokreta (7,3 posto). Sve ostale stranke i opcije su daleko. Stranka s imenom i prezimenom ima 2,3 posto...</p><p>HSS 2,1 posto, a slijede Pametno (1,5 posto), pa IDS (1,4 posto).</p><p>Istu, nisku podršku ima i Živi zid (1,4 posto), još niži je rejting stranke zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića (1 posto), a postoji i veliki bazen neodlučnih birača: gotovo 13 posto.</p><h2>Najpozitivniji političari</h2><p>Građani kao najpozitivnijeg političara i dalje vide premijera Andreja Plenkovića (19,8 posto), to je poruka gotovo 20 posto ispitanika dok ih 16 posto u takvom svjetlu vidi Zorana Milanovića. Posvađani duo tako je ostao na vrhu, premijer uz blaži pad u odnosu na listopad, predsjednik uz blaži rast. Treći izbor, ali daleko rjeđi je ministar financija Zdravko Marić (4,9 posto).</p><p>Slijedi novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin (3,2 posto), pa čelnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević (2,9 posto), tek nakon njih ministar zdravstva Vili Beroš (2,1 posto). 'Nitko' (17,8 posto) ostaje najpopularniji za gotovo 18 posto građana.</p><h2>Najnegativniji političari</h2><p>A posvađani duo ponovno je i na vrhu ljestvice najnegativaca - vode tijesnu bitku, ali predsjednik Zoran Milanović (21,9 posto) je tu ostao prvi izbor, dok je premijer Andrej Plenković (20,6 posto) na drugom mjestu. Obojica drugi mjesec za redom kod građana češće izazivaju negativan doživljaj, a istraživanje pokazuje i da je njihov sukob, unatoč rastu broja zaraženih, za gotovo petinu ispitanika glavna tema prošlog mjeseca. Treći najnegativac je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (5,6 posto).</p><p>Slijede Gordan Jandroković (2,8 posto), Miroslav Škoro (2,2 posto), pa Milorad Pupovac (2 posto).</p><p>U neprestižnih top deset stigao je i ministar Tomislav Ćorić (1,9 posto) kojeg oporba želi opozvati, a tu je i Karolina Vidović Krišto (1,8 posto). Da su negativni "svi političari" poručuje više od 11,4 posto ispitanika.</p><h2>Ured predsjednika i Sabor</h2><p>Blagi pad u odnosu na listopad bilježe ocjene rada i Ureda predsjednika (2,85) i Vlade (2,62) i Sabora (2,33) ali prosječne ocjene su iste: dvije trojke i dvojka za Sabor.</p><p>Završavamo s društvenim optimizmom, odnosno njegovim padom. U travnju, na vrhuncu prvog vala koronavirusa optimizam je bio rekordan, to je ovdje i vidljivo, a sada na vrhuncu drugog vala 64,6 posto građana misli da idemo u lošem smjeru. Ima i optimističnih - 21,6 posto. Da je smjer pogrešan najčešći je stav SDP-ovih birača dok optimizam dominira u odgovorima birača HDZ-a.</p>