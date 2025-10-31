Obavijesti

PRIOPĆENJE

SDP tvrdi: Tvrtka 'Baranjski vodovod' troši sredstva nenamjenski i protuzakonito

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Konferencija za medije povodom predstavljanja kandidature Andreja Jurića za gradonačelnika Belog Manastira | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Upozoravaju kako je zakonom jasno definirano da se ova sredstva koriste isključivo za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, ali su unatoč tome  utrošena protivno svojoj svrsi

Gradska organizacija SDP-a Beli Manastir upozorila je u petak na problem nenamjenskog i protuzakonitog trošenje sredstava tvrtke "Baranjski vodovod" te pozvala Gradsku upravu da zaštiti funkcioniranje te gradske tvrtke.

SDP u priopćenju navodi kako je iz izvješća o poslovanju tvrtke, koje je predstavljeno na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, vidljivo da su sredstva za razvoj, koja su se trebala potrošiti u svrhu financiranja izgradnje novih objekata, u velikoj većini utrošena na ispiranje kanalizacijske mreže i hidranata, a što je, kako smatraju, protuzakonito. 

Upozoravaju kako je zakonom jasno definirano da se ova sredstva koriste isključivo za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, ali su unatoč tome utrošena protivno svojoj svrsi, čime tvrtka riskira kazanu od nadležne inspekcije u iznosu do do 39.810 eura.

U SDP-u smatraju kako to dokazuje da se "Baranjskim vodovodom" upravlja ne samo loše, nego i protivno Zakonu te da je takvo  upravljanje dovelo do velikih financijskih problema u tvrtki, ali i do povećanja gubitaka u mreži.

Podsjećaju kako je prošle godine raskinut ugovor za izgradnju pročistača u Belom Manastiru,  zbog nedostatka financijskih sredstava za plaćanje izgradnje. SDP smatra kako je vrlo vjerojatno da dostatnih sredstava nije bilo upravo zbog nenamjenskog trošenja sredstava namijenjenih izgradnji.

Stoga pozivaju gradonačelnika Belog Manastira Igora Pavelića da zaštiti funkcioniranje gradske tvrtke "Baranjski vodovod" jer je upravo zaštita poslovanja gradskih poduzeća jedna od osnovnih funkcija svakog gradonačelnika. "Hoće li gradonačelnik i većina u Gradskom vijeću tolerirati takvo vođenje društva i dalje? Izgleda da hoće jer su bespogovorno prihvatili takvo Izvješće", zaključuju u belomanastirskom SDP-u.

