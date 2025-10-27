SDP i Možemo! predali zahtjev Ustavnom sudu i tvrde: Treba spriječiti zelenu grabež

Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! podnijeli su u ponedjeljak zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti propisa koji omogućuju oduzimanje zemlje malim poljoprivrednicima u korist privatnih investitora za solarne elektrane u Zaboku i Pregradi, jer treba spriječiti zelenu grabež. Nakon što su Ustavnom sudu predali zahtjev za ocjenu Zakona o energiji i Zakona o izvlaštenju nekretnina i određivanju naknade s Ustavom, Urša Raukar Ganulin (Možemo!) ustvrdila kako je poznato da je Hrvatska zemlja čuda pa je tako samo kod nas moguće da privatna osoba provodi izvlaštenje privatnih osoba za svoj osobni profit.

„Izvlaštenje je prerogativ države kako bi se izvlaštenje koristilo za gradnju važnih infrastrukturnih projekata koji služe svima jednako i u javnom su interesu, a ovdje imamo zloupotrebu izvlaštenja privatnih osoba za interese i profit druge privatne osobe”, upozorila je. To se moglo dogoditi da je Grad Zabok sa svojim sugrađanima pokrenuo projekt solarne elektrane i da svi imaju koristi bez bilo kakvog izvlaštenja, dodala je.

Zelena tranzicija nam je neophodna, ali svakako treba spriječiti zelenu grabež ili zeleno profiterstvo, a upravo se radi o tome da jedan pojedinac želi profitirati na nečemu što bi trebao biti interes cijele zajednice, poručila je Raukar Gamulin.ž

Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek kazala je da je riječ o sto hektara plodnog poljoprivrednog tla, nekoliko minuta udaljenom od centra Zaboka, kojemu prijeti da privatni investitor izvlasti njezine sugrađane jer se našla 'rupa' u Zakonu o obnovljivim izvorima energije te Zakonu o izvlaštenju.

Silvija Kušan, predstavnica građana kojima prijeti izvlaštenje, kazala je da se nadaju pozitivnom ishodu ustavne tužbe jer u Ustavu piše da je privatna imovina neotuđiva. Ustvrdila je i da bi, da ih može danas vidjeti, njihov Zagorec Matija Gubec bio jako ponosan na njih jer su učinili sve što su doista mogli kako bi zaštitili svoj grunt na kojem su odrasle generacije i koji žele ostaviti svojoj djeci.

Buna traje, nadovezao se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. „Postoji pravda, a postoji i pravica, i u ovom slučaju je to jasno, demarkacijska linija je čista. Ovdje se ne radi samo o stanovnicima Zaboka i Pregrade nego je ovo nešto puno gore nego što je možda na prvi pogled izgledalo. Ovo se može dogoditi u Postirama, Jelsi, Karojbi, Nedelišću ili bilo gdje drugdje jer Zakon omogućava izvlaštenje pod izlikom energetske samodostatnosti iz obnovljivih izvora energije”, upozorio je.

Tu se radi o dva različita koncepta upravljanja državom – jedan je onaj Andreja Plenkovića koji se zove rast, a drugi je moj koji se zove razvoj i tu je ta razlika, napomenuo je, dodavši da se nada da će Ustavni sud što prije donijeti odluku o ovom slučaju. Vidjet ćemo je li Ustavni sud stvarno pod određenom šapom HDZ-a ili neke odluke može donositi u kroust građana i zdravog razuma, poručio je čelnik SDP-a.

Hajdaš: Možemo! nije ekstremno lijeva stranka

Predsjednik SDP-a komentirao je i neke aktualne teme poput ostavki dvoje ministara u Sloveniji zbog ubojstva, ocijenivši da se to kod nas ne bi dogodilo jer je to pitanje morala i etike u politici.

„Da su u Hrvatskoj Plenkovićevi ministri, poput ministara slovenskog premijera, primjenjivali visoke etičke standarde Plenković bi ostao sam kao Pale sam na svijetu, ne znam tko bi više bio ministar, a možda on i želi biti Pale sam na svijetu, što nije dobro”, ocijenio je Hajdaš Dončić.

Osvrnuo se i na izjavu novog čelnika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića da ide u pohod na vlast na agendi rušenja onih koji propagiraju woke ideologiju umjesto kršćanstva i da će ukloniti s vlasti 'ekstremno lijevu sektu Možemo!', kazavši da nije primijetio da su Možemo! ekstremno lijeva stranka.

Oni su normalna hrvatska politička opcija koja se nešto razlikuje od nas, ali ne vidim kod njih neki ekstremizam, kazao je. Dodao je da se Hrvatska sastoji od različitih ideniteta i ne dozvoljava da jedan identitet, a to je upravo ovaj huškački. nadvlada druge identitete. Oni moraju biti svjesni da svi identiteti u Hrvatskoj imaju pravo živjeti i izražavati se, i ne može jedan identitet biti dominantan, naglašava.

Najavu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da u gradskim prostorima više neće biti koncerata Marka Perkovića Thompsona bude li se na koncertu krajem prosinca u Areni uzvikivalo 'Za dom spremni', popratio je riječima da je shvatio da će Gradska skupština, vijećnici Možemo! i SDP-a, donijeti određene odluke i preporuke s tim u vezi.