Sedam ključnih točaka izrekla bez gipsanog Tuđmana iza leđa

Kolinda Grabar Kitarović je krenula po drugi mandat uz potporu cijele obitelji: supruga, majke, oca, brata i drugih članova, koji su predstavljanje izbornog programa u kongresnom centru na Zagrebačkom velesajmu pratili iz prvog reda.

U kampanju je krenula uz slogane “Predsjednica, jer Hrvatska zna“ i “Optimizam za Hrvatsku”. Za razliku od 2015. godine, kad je na isti dan, 11. studenog, predstavila svoj program, u zagrebačkom hotelu Westin na bini je stajala bista dr. Franje Tuđmana.

Danas na bini biste nije bilo. Gdje je nestao Franjo Tuđman, pitanje je na koje smo odgovor pokušali dobiti u HDZ-u, ali neslužbeno su nam tek poručili kako je očito cijeli događaj bio bez mrlje pa se traži nešto što bi to moglo pokvariti.

Zvijezde na predstavljanju programa nisu bili ni Kolinda Grabar Kitarović ni premijer Andrej Plenković. Gromoglasan pljesak i ovacije okupljenih zaradio je predsjedničin suprug Jakov. Voditelj Oliver Mlakar primijetio je kako “prvog gospodina Hrvatske svi vole”.

Svi pričali o aferi WhatsApp

Iako to nitko od prisutnih nije želio javno izgovoriti, neslužbeno su pričali kako je atmosfera bila mlaka bez obzira na režiranu predstavu stranačke mladeži, koja je nosila plakate s porukom “Optimizam za Hrvatsku” i zastavice.

Zbog afere WhatsApp početak kampanje je pao u drugi plan. Kolinda Grabar Kitarović je zahvalila HDZ-u na kandidaturi, ali i poručila kako je uvjerena da i svi članovi stranke žele da “bude čimbenik okupljanja i spajanja u Hrvatskoj, zamašnjak novog hrvatskog zajedništva”. Uvjerena je da je bolja Hrvatska doista moguća. Iako nije spomenula njegovo ime, obrušila se na protukandidata Zorana Milanovića. Navela je kako se zemlja prije pet godina “vrlo bahato i arogantno vodila u propast”.

Pobrojila je kako smo tad kaskali u mnogočemu, bili na dnu ljestvica pozitivnih pokazatelja u Europi, Vlada je zemlju zadužila za 70 milijardi kuna, povećan je PDV, a zemlja je imala katastrofalni kreditni rejting. Navela je da su tad vladali malodušje, pesimizam, apatija i razočaranje.

- Je li to ono što je normalno? Možda! Ali samo onima koji se usude reći da je Hrvatska slučajna država - rekla je predsjednička kandidatkinja navodeći da se zemlja ne smije vratiti u to teško razdoblje i da se zna tko je za to bio odgovoran.

- Nemamo vremena za eksperimente i površni populizam. Nema mjesta za neodgovornost i nepredvidivo ponašanje. To ne mogu biti odgovori na izazove pred kojima stojimo - rekla je.

Pobrojila je i što je sve učinila u pet godina te zaključila kako je izvukla Hrvatsku iz regiona i promovirala zemlju diljem svijeta, ali je i pozicionirala na Mediteran, kamo, kaže, oduvijek i pripada.

Aktualna predsjednica je pozvala sve da nastavimo graditi Hrvatsku kakvu želimo i zaslužujemo. Osvrnula se u govoru i na ovlasti predsjednice države.

- Te ovlasti su dovoljne želi li ih se maksimalno iskoristiti i predano raditi - izjavila je.

'Oko nestalih neću posustati'

Najavila je da će se i dalje zalagati za porezno rasterećenje obitelji i poduzetnika, a predložit će i stručnu raspravu o fleksibilizaciji radnog vremena. Obećala je nastavak rada na problemu blokiranih građana i zauzimanje za pojačanu edukaciju mladih.

Kad je riječ o političkom sustavu, ponovila je da će se zalagati za povećanje broja preferencijalnih glasova na izborima, ali i napomenula kako podržava načelo da se građani o važnim društvenim i državnim pitanjima mogu izjasniti referendumom.

- Nastavit ću aktivno raditi na rješavanju sudbine nestalih branitelja i civila iz Domovinskog rata, u tome nikad neću posustati. Inzistirat će da nalaženje nestalih bude postavljeno kao glavni uvjet za daljnji napredak Srbije u pregovorima za članstvo u EU - poručila je Grabar Kitarović.

Premijer Plenković je rekao kako je aktualna predsjednica postala brend na globalnoj razini.

- Kolinda Grabar Kitarović je najbolji izbor, jer utemeljuje optimizam, radišnost i izvrsnost. Ona to želi za Hrvatsku i našeg čovjeka - poručio je Plenković.

Sedam glavnih tema:

• Razvoj: ‘Zalagat ću se za daljnje porezno rasterećenje i fleksibilno radno vrijeme’

• Odlučnost: ‘Izgradili smo odnose s najvažnijim državama u svijetu’

• Identitet: ‘Nastavljam brendiranje RH, ali i povrat sve građe iz srbijanskih arhiva’

• Pravednost: ‘Ostat ću dosljedan glas protiv korupcije u hrvatskom društvu’

• Demokracija: ‘Predložit ću da se poveća broj preferencijalnih glasova’

• Sigurnost: ‘Ulaganje u obranu nikad nije trošak, nego dugoročna investicija’

• Optimizam: ‘Vjera u sebe, ali važni su i rad, znanje, upornost te zajedništvo’

