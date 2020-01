Šef APN-a kupio POS-ov stan: 'Sram me koliko ja nemam...'

Prvi čovjek APN-a dok je bio zamjenik direktora kupio je državni stan od APN-a za manje od 1000 eura po četvornom metru. Šokirani ministar graditeljstva prijavio ga je DORH-u, a HDZ-ov direktor tvrdi - sve je po zakonu. Sukus je to afere koju je otkrila RTL-ova Potraga.

Državna Agencija za promet i posredovanje nekretninama u Zadru je 2019. izgradila POS-ove stanove da pomogne obiteljima koje bi po cijenama znatno nižim od tržišnih mogle riješiti stambeno pitanje. A onda je za manje od 1000 eura po četvornom metru, ondje, zajedno sa sinom, stan kupio, ni manje ni više nego zamjenik direktora te agencije, a danas prvi čovjek APN-a Krešimir Žunić. Moćni HDZ-ovac koji je u ime APN-a sjedio i u povjerenstvu koje odlučuje o POS-ovim stanovima.

Kad je to RTL-ova novinarska ekipa otkrila zadarskoj Gradskoj upravi, tražili su ih da prekinu snimanje. I Žunićev šef, ministar graditeljstva Predrag Štromar bio je vidno zatečen i šokiran, a nakon upita direktora APN-a prijavio je DORH-u.

I dok je baš svima jasno da je ovo u najmanju ruku nemoralno, a potencijalno i protuzakonito, sam Žunić ne vidi problem. Iako ima 11 tisuća kuna plaću, još jedan stan u Zagrebu u kojem povremeno živi Lovro Kuščević, Žunić poručuje: "Sram me koliko nemam".

- Ja imam jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, a što će do kraja tjedna biti vidljivo i u mojoj imovinskoj kratici koja se upravo šalje Povjerenstvu za sukob interesa, jer kako sam se našao na ovoj funkciji kao vršitelj dužnosti direktora do sada je nisam poslao, ali sam poslao upit da li kao vršitelj dužnosti šaljem karticu ili ne. Odgovor sam zaprimio u petak i do kraja tjedna ću prijaviti na moju sramotu jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i pol imovinu i dva kredita. Pa što će premijer misliti o meni, majketi, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana - rekao je Krešimir Žunić, HDZ-ov v.d. direktora APN-a, na što mu je novinarka Potrage rekla da je duhovit.

Foto: PIXSELL "Meni treba pomoć! Meni treba pomoć!", uzvratio je Žunić.

Od studenog prošle godine on je vršitelj dužnosti direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Do studenog je bio zamjenik direktora ove državne Agencije koja se bavi stambenim zbrinjavanjem građana.

Krešimir Žunić i njegov sin kupili su stan u Zadru iz APN-ovog programa društveno poticane stanogradnje po cijeni od 975 eura po četvornom metru - državni stan koji se prodaje daleko ispod tržišne cijene.

Zanimljiv je i daljnji razgovor za Žunićem:

Žunić: "Po zakonu propisanoj proceduri moj sin iz prvog braka, Marko Žunić, se javio za taj natječaj i zadovoljio po mišljenju peteročlanog Povjerenstva osnovanog od strane Agencije."

Novinarka Potrage: "Oprostite, što ste vi bili u APN-u u tom trenutku?"

Žunić: "Ja sam u tom trenutku bio onaj koji nije ovlašten za prodaju nekretnine, nisam bio direktor."

Novinarka Potrage: "Bili ste zamjenik direktora APN-a?"

Žunić: Da, bio sam zamjenik direktora APN-a, iz redova HDZ-a, odnosno kod nas su političke sve tri funkcije, drugim riječima nije bilo ni teoretske mogućnosti da utječem na ishod kupoprodaje.

Teoretske mogućnosti je, naravno, bilo, upravo zbog funkcije sugovornika. Bilo je to u svibnju prošle godine. Zamjenik direktora APN-a i njegov sin zajedno su kupili stan u Zadru veličine 53 četvorna metra po cijeni od 52 tisuće eura.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Zvuči kao šala da je, tada zamjenik ravnatelja Agencije koja prodaje državne stanove, sebi kupio stan na moru daleko ispod tržišne cijene od te iste Agencije, pa se ekipa "Potrage" morala uvjeriti u sve detalje te kupoprodaje. Početna točka za to je Općinski sud u Zadru, točnije zemljišne knjige u kojima je kupoprodajni ugovor položen kao dokument na osnovu kojeg su se Žunić i sin upisali kao novi vlasnici APN-ovog stana.

U gruntovnici je novinarska ekipa uspjela dobiti tabularnu izjavu, prijedlog za upis prava vlasništva te ugovor o kupoprodaji stana u višestambenoj zgradi na adresi Ive Mašine u Zadru između APN-a i kupaca Marka Žunića i Krešimira Žunića, a ugovor je potpisao tadašnji šef Krešimira Žunića, Slavko Čukelj kao direktor.

Direktor APN-a, Slavko Čukelj koji je ovaj ugovor odobrio nije odgovarao na novinarske upit.

Istovremeno, zanimljiv je detalj da su u Gradu Zadru na listi za najam socijalnih stanova, dakle, socijalno ugrožene kategorije građana, trenutno 62 osobe koje čekaju stan. Kako Žunić, inače po struci pravnik, niti nakon polusatnog razgovora nije uviđao da njegova kupovina stana od APN-a, u najmanju ruku nije moralan potez, njegov kupoprodajni ugovor ekipa Potrage je pokazala pravnom stručnjaku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL - Prema ovome što ovdje vidim, ima nekoliko stvari koje su krive. Prvo, radi se o dužnosniku Agencije koji kupuje stan od te iste Agencije, dakle, pod kojim uvjetima, jesu li drugi zaposlenici Agencije imali mogućnosti kupovati takve stanove, što bi isto bilo nekorektno, dakle, uvijek oni koji nešto daju isključeni su iz tog natječaja, ali i da jesu pitanje je da li udovoljava uvjetima?! Druga stvar, vidim po prezimenu, očito jesu u nekoj vezi, dakle, radi se o dvije osobe koje imaju isto prezime. Dakle, otac i sin kupuju stan od Agencije gdje je otac zaposlen na vrlo visokoj poziciji. Znači, nije on zaposlen kao... Ma, kako god da je zaposlen, radi se o osobi koja je zaposlena na upravljačkoj poziciji u toj Agenciji. Treća stvar, koliko se vidi, obje osobe nemaju prebivalište u mjestu gdje se stan prodaje, prema tome, ja bih isto volio da me netko zbrine u Splitu, u Dubrovniku, u Zadru, u Šibeniku, dakle u nekom primorskom mjestu gdje bih mogao provoditi ljeta, a prijavljen sam ovdje, evo jedan gospodin prijavljen u Splitu, a drugi u Zagrebu - analizirao je Vedran Đulabić, s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

