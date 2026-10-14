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RUSIJA I IRAN

Šef britanske tajne službe: Brinu me dvije države. Gore je nego u Hladnom ratu

Piše Filip Sulimanec,
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Šef britanske tajne službe: Brinu me dvije države. Gore je nego u Hladnom ratu
Foto: Jonathan Brady
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MI5 danas gotovo podjednake resurse posvećuje borbi protiv terorizma i suzbijanju prijetnji stranih država, što predstavlja golem zaokret u odnosu na prethodne godine

Britanska sigurnosna služba MI5 danas ulaže više resursa u suzbijanje prijetnji stranih država nego tijekom Hladnog rata, upozorio je njezin ravnatelj Sir Ken McCallum, otkrivši da se razina prijetnji koje dolaze od stranih protivnika u posljednjih deset godina učetverostručila, piše BBC.

Govoreći na godišnjem obraćanju u Londonu, McCallum je Rusiju označio „agresorom broj jedan”, upozorivši na sve intenzivniji ruski hibridni rat protiv europskih država, ali i na porast iranskih operacija usmjerenih protiv židovskih zajednica i vojnih objekata u Velikoj Britaniji.

Director General of MI5 Ken McCallum speaks at Thames House in London
Foto: Jonathan Brady

Istodobno je upozorio da umjetna inteligencija dramatično mijenja sigurnosno okruženje, omogućujući terorističkim organizacijama razvoj novih metoda napada, uključujući korištenje bespilotnih letjelica i potencijalnu zlouporabu biološkog oružja.

MI5 danas gotovo podjednake resurse posvećuje borbi protiv terorizma i suzbijanju prijetnji stranih država, što predstavlja golem zaokret u odnosu na prethodne godine.

McCallum je upozorio da Rusija, suočena s minimalnim i iznimno skupim vojnim napredovanjem u Ukrajini, zasad izbjegava izravan konvencionalni sukob s NATO-om. Umjesto toga, nastoji destabilizirati europske države kombinacijom kibernetičkih napada, sabotaža, dezinformacija i drugih oblika hibridnog ratovanja.

Takve operacije često se provode preko posrednika, čime se prikriva izravna odgovornost države koja stoji iza njih. Moskva redovito odbacuje povezanost s takvim napadima, unatoč sve brojnijim dokazima koji upućuju na njezinu umiješanost.

Ravnatelj MI5-a istaknuo je da su uspješne britanske operacije identificiranja i protjerivanja ruskih obavještajaca ozbiljno oslabile sposobnost Kremlja da djeluje tradicionalnim špijunskim metodama.

„Nakon što je od početka invazije protjerano gotovo tisuću ruskih operativaca, njihova tradicionalna tajna mreža praktički je uništena, a Kremlj raspolaže znatno oslabljenim instrumentima djelovanja diljem svijeta”, rekao je McCallum.

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„Zato sada gledamo kako očajnički pokušavaju angažirati kriminalce i plaćati im da obavljaju njihov prljavi posao.”

Potom je iznio osobito oštru ocjenu ruskih sposobnosti.

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