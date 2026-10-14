Šef britanske tajne službe: Brinu me dvije države. Gore je nego u Hladnom ratu

Britanska sigurnosna služba MI5 danas ulaže više resursa u suzbijanje prijetnji stranih država nego tijekom Hladnog rata, upozorio je njezin ravnatelj Sir Ken McCallum, otkrivši da se razina prijetnji koje dolaze od stranih protivnika u posljednjih deset godina učetverostručila, piše BBC.

Govoreći na godišnjem obraćanju u Londonu, McCallum je Rusiju označio „agresorom broj jedan”, upozorivši na sve intenzivniji ruski hibridni rat protiv europskih država, ali i na porast iranskih operacija usmjerenih protiv židovskih zajednica i vojnih objekata u Velikoj Britaniji.

Foto: Jonathan Brady

Istodobno je upozorio da umjetna inteligencija dramatično mijenja sigurnosno okruženje, omogućujući terorističkim organizacijama razvoj novih metoda napada, uključujući korištenje bespilotnih letjelica i potencijalnu zlouporabu biološkog oružja.

MI5 danas gotovo podjednake resurse posvećuje borbi protiv terorizma i suzbijanju prijetnji stranih država, što predstavlja golem zaokret u odnosu na prethodne godine.

McCallum je upozorio da Rusija, suočena s minimalnim i iznimno skupim vojnim napredovanjem u Ukrajini, zasad izbjegava izravan konvencionalni sukob s NATO-om. Umjesto toga, nastoji destabilizirati europske države kombinacijom kibernetičkih napada, sabotaža, dezinformacija i drugih oblika hibridnog ratovanja.

Takve operacije često se provode preko posrednika, čime se prikriva izravna odgovornost države koja stoji iza njih. Moskva redovito odbacuje povezanost s takvim napadima, unatoč sve brojnijim dokazima koji upućuju na njezinu umiješanost.

Ravnatelj MI5-a istaknuo je da su uspješne britanske operacije identificiranja i protjerivanja ruskih obavještajaca ozbiljno oslabile sposobnost Kremlja da djeluje tradicionalnim špijunskim metodama.

„Nakon što je od početka invazije protjerano gotovo tisuću ruskih operativaca, njihova tradicionalna tajna mreža praktički je uništena, a Kremlj raspolaže znatno oslabljenim instrumentima djelovanja diljem svijeta”, rekao je McCallum.

„Zato sada gledamo kako očajnički pokušavaju angažirati kriminalce i plaćati im da obavljaju njihov prljavi posao.”

Potom je iznio osobito oštru ocjenu ruskih sposobnosti.