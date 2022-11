Šef Čistoće: U Zagrebu ćemo do kraja godine iskorijeniti prizore s pretrpanim kontejnerima

Direktor Čistoće Davor Vić u emisiji Dobro jutro, Hrvatska rekao je kako je ponašanje Zagrepčana pokazalo da nije bilo razloga i temelja za prigovore oko novog kodela odvoza otpada.

- Ponašanje građana Zagreba demantiralo je sve priče da ljudi neće htjeti odvajati otpad, da nisu stvoreni preduvjeti te da sam sustav novog odvoza i naplate nije pravedan i učinkovit. Imamo konkretne pokazatelje o tome koliko se smanjio miješani komunalni otpad, to su vidjeli ljudi na terenu, to se očitovalo i po praznim spremnicima koji su nekad bili puni, dio toga se prelio na druge komponente otpada poglavito plastiku, ali i to smo uspjeli riješiti. Učestalost i dinamiku odvoza prilagodili smo novom ponašanju korisnika - kaže Vić.

Dodaje da su napravljeni i prvi pravi preduvjeti da odlagalište Jakuševac ide u zatvaranje.

- Rokovi se stalno pomiču zbog financijske omotnice i činjenice da su sredstva za sufinanciranje takvih strateških projekata, čak i na razini države, preusmjereni na energetiku, ali isto tako jer ponašanje korisnika i količina miješanog otpada koja se radi na godišnjoj bazi dosad, ja bih rekao, bila fiktivna jer ljudi nisu odvajali otpad. Sada imamo prave parametre o tome koliko građani prave miješanog komunalnog otpada i sada može razgovarati o konceptu kako zamijeniti odlagalište - kaže.

Dodaje da je u samo mjesec dana plastika porasla za 40 posto u težinskoj jedinici i dodao kako se nada da će se slično dogoditi s biorazgradivim otpadom. Dodao je da se u kritičnim područjima grada prešlo na odvoz plastike i papira svakog tjedna.

- Miješani komunalni otpad smo reducirali sukladno potrebama - rekao je.

Vjeruje kako će prizore s pretrpanim kontejnerima iskorijeniti do kraja godine, a napominje da je ovo prijelazni period kad se svi trebaju priviknuti.

- Mi za svaku tonu, istovar plastičnog materijala, papira, stakla, metala i biootpada moramo imati potvrdu da smo ga dali osobi koja je ovlaštena za njegovo preuzimanje i obradu. Plastika i papir se najčešće prerađuju. Biootpad se uglavnom kompostira, na jednom dijelu se radi obrada i u bioplinskom postrojenju gdje se dobiva energija - rekao je.

Govoreći o pogreškama kod razdvajanja, kaže kako građani maštovito koriste žutu vrećicu za plastiku.

- Najbizarniji slučaj je bio kad smo vidjeli da je netko u tu vrećicu ugurao unutarnju jedinicu klima uređaja, je li to nerazumijevanje ili strah, ali korisnik je očito protumačio da je to od plastike. Za to postoji alternativa, postoje reciklažna dvorišta koja su dužna bez naknade zaprimiti elektronski otpad i sve što vam u kući ne treba - rekao je Vić.

Apelira na građane da kabasti, voluminozni otpad predaju u reciklažna dvorišta. Na pitanje o podzemnim spremnicima kaže da su odradili pilot projekt koji su korisnici dobro prihvatili.

- On će u budućnosti ukinuti potrebu da se vrećice odlažu na javnim površinama. Građani više neće morati biti opterećeni time kad je odvoz, naglasio je Vić i dodao kako očekuje da će u središtu grada dogodine imati 50 takvih spremnika.

Najčitaniji članci