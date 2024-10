Šef DHMZ-a o velikoj katastrofi u Španjolskoj: 'Znalo se da stižu velike kiše, ali ne baš tolike...'

Katastrofalne poplave pogodile su ovaj tjedan Španjolsku, a broj mrtvih je prešao preko 150. Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a, za središnji Dnevnik HTV-a prokomentirao je sve što se događalo u Španjolskoj.

- To su i više nego uobičajeni negativni brojevi nakon takvih događaja. Mi zapravo nekoliko zadnjih dana, već od sredine prošlog tjedna, imamo ciklonu koja je dosta stacionarna, ne giba se previše s područja Pirineja i kontinuirano donosi nestabilan i vlažan zrak. Tako da nekoliko oluja koje su u osam sati i manje donijele preko godišnje količine oborina, nešto što padne u prosjeku kroz 365 dana, su gotovo stacionarno na području Valencije kontinuirano donosile nove količine oborina - pojasnio je Güttler i dodao:

- Nekoliko dana unaprijed je bio jasan signal da se očekuju kišni dani koji će donijeti poteškoće u svakodnevnom životu. Međutim, izmjerene količine su stvarno iznenadile sve stručnjake.

Na pitanje kada će prognostičari moći preciznije, dugoročnije i konkretnije najaviti ono što nam dolazi odgovara kako taj pomak možda građanima nije vidljiv, ali prognoza danas za četiri dana unaprijed je kao sredinom devedesetih za jedan dan unaprijed.

- Taj pomak je polagan, ali iz godine u godinu on se ne zaustavlja. U smislu prognoza vremena, one su danas za 5-6 dana unaprijed vrlo korektni produkti. A onda upozorenja dodatno dijelimo s našim građanima - istaknuo je.

U nastavku dodaje kako nemamo samo probleme s oborinskim ekstremima, nego i s toplinskim valovima.

- Nama umiru stotine i stotine ljudi svake godine u Europi. Te smrti nisu tako agresivne kao ovo, kada u par sati 160 ljudi pogine. Ali kroz duga razdoblja, nekoliko tjedana, toplinski valovi također odnose veliki broj građana. I to su najranjiviji, stariji i oni koji imaju druge probleme sa zdravljem - zaključio je Güttler.

Fizičar Branko Grisogono je za Dnevnik Nove TV objasnio da su ekstremni događaji sve češći u toplijoj klimi.

- To ne znači da će svaka sezona imati sve više i više takvih oluja. To nije monotoni trend, već on ima na sebi urođene prirodne oscilacije i manjkove toga, ali trend je i više nego očit - rekao je.