Šef diplomacije BiH za propast samita EU-zapadni Balkan optužio predsjedateljicu Vijeća

Nakon što su mediji otkrili da je sastanak na vrhu u Neumu trebala organizirati agencija MindSet, čija je vlasnica kći Gordana Memije, kuma ministra Konakovića, i koji je pod istragom državnoga Tužiteljstva BiH za pranje novca za međunarodni narkokartel Dino i Tito, predsjedavajuća Krišto je odmah otkazala održavanje samita i raskinula ugovor s izabranom agencijom. Na tome skupu trebali su se okupiti premijeri zemalja zapadnoga Balkana i novoizabrani dužnosnici EU-a kako bi poduprli europski put tih zemalja.

Umjesto toga, tjednima se u BiH raspravlja o ovoj aferi, pa je u utorak održano i saslušanje u Parlamentu BiH na kojemu se samo pojavio ministar Konaković, dok je Krišto otputovala na Svjetski ekonomski forum u Davosu.

Konaković je tijekom saslušanja izjavio kako najveću odgovornost za otkazivanje događaja, koji se trebao održati u prosincu u Neumu, snosi Krišto i Tajništvo Vijeća ministara.

"Predsjedateljica Krišto dobila je zadatak organizirati samit, no zbog loših odluka i propusta Tajništva, kojemu je povjerila taj zadatak, procedura nabave nije mogla biti provedena. To je dovelo do odluke o otkazivanju," rekao je Konaković. Dodao je kako bi preuzeo odgovornost za organizaciju da je bio pravodobno informiran o stanju priprema.

Zastupnica Sabina Ćudić (Naša stranka), čija je stranka dio probošnjačke Trojke koju čini i stranka Narod i pravda, a kojoj je Konaković predsjednik, tijekom rasprave je istaknula da su dva člana Konakovićeva ureda bila dio organizacijskog tima za summit te da je neprihvatljivo da ministar nije bio informiran o odlukama i stanju priprema.

Konakovića su oštro kritizirali i predstavnici oporbene bošnjačke Stranke demokratske akcije Safet Kešo i Srpske demokratske stranke Mladen Bosić inzistirajući na tvrdnji da nije mogao biti neupoznat s organizacijom neumskog samita.