Šef Fortenove o dizanju cijena: Treba gledati marže, odmah će se vidjeti je li to netko koristio

Potpredsjednik Uprave Fortenove Fabris Peruško komentirao je za Dnevnik.hr dizanje cijena trgovaca dolaskom eura, odgovorivši kako je ta tvrtka bila etična i transparentna po pitanju zaokruživanja cijena.

- Mi smo potpisali Etički kodeks, Vladi smo odgovorili s popisom cijena, naše cijene su javne na stranicama Konzuma, mogu se vidjeti transparentno kakve su naše cijene. Sredinom ljeta smo imali dvojno iskazivanje cijena i nismo ovo vidjeli kao proces u kojem bi koristili ovo za povećanje marži. Marže nisu rasle i to je bitna poruka. Ako se gledaju trgovci, treba gledati marže i odmah ćete vidjeti jel to netko koristio ili nije - rekao je Peruško i dodao kako uvođenje eura nisu koristili za ništa neetičko.

'Imat ćemo puno više benefita od uvođenja eura'

- Schengen i eurozona su veliki uspjeh Hrvatske, to je nešto što moramo slaviti. Došlo je do krive percepcije oko uvođenja eura i cijena. Medijski prostor je zauzela kriva tema koja nije toliko raširena. Imat ćemo puno više benefita od uvođenja eura - odgovara Peruško.

Na pitanje je li Fortenova u segmentu proizvodnje poskupjela, Peruško ponavlja kako se radi o krivoj percepciji.

- Percepcija je krenula krivo, od ovoga što je sve pozitivno u vezi cijelog procesa. Euro nam je došao u nezgodnom trenutku. To je bio trenutak inflacije, u zadnjih 40 godina neviđena u Europi. Krenula je kriva percepcija - ponovio je za Dnevnik.hr.

Na pitanje imaju li novog kupca ili ga traže, odgovara: "Mi u vrlo kratkom razdoblju, moramo naći model koji bi nam omogućio da funkcioniramo bez sankcioniranih osoba". Kaže da se to mora završiti do rujna, a na pitanje oko pokušaja kupnje mirovinskih fondova koji je propao odgovara:

- To je bila jedna lijepa prilika da mirovinski fondovi postanu suvlasnici najveće firme u regiji. Njihovo ulaganje je bilo jednako polugodišnjim uplatama koju hrvatski mirovinski obveznici uplaćuju. Jedna od Fondova je odlučio da neće ući u to. To je bila prilika da se Mirovinski fondovi pokažu kao ulagači, oni su tu priliku propustili. Mi gledamo iduće svoje korake, kako ćemo širiti svoje poslovanje i oni su dobrodošli ako budu ozbiljni investitori - rekao je.

