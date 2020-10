Šef Liječničke komore: Situacija je vrlo ozbiljna, mobiliziramo sad i umirovljene liječnike!

Na zamolbu ministra Vilija Beroša uputili smo poziv umirovljenim kolegama koji su još članovi komore, kako bi se, ako to mogu, stavili na raspolaganje, potvrdio je Luetić

<p><strong>Krešimir Luetić </strong>iz Hrvatske liječničke komore u <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a567845/Luetic-Krevet-se-lako-moze-naci-ali-za-skrb-su-potrebni-lijecnik-i-sestra.html" target="_blank">Dnevniku N1</a> govorio je o stanju u bolnicama, te tome kakav je plan za umirovljene liječnike koji bi se odazvali na poziv Ministarstva da se ponovno aktiviraju, kako bi pomogli zdravstvenom sustavu u borbi s koronavirusom.</p><p>Na početku razgovora naglasio je kako je situacija vrlo ozbiljna.</p><p>"Na zamolbu ministra Vilija Beroša uputili smo poziv umirovljenim kolegama koji su još članovi komore, kako bi se, ako to mogu, stavili na raspolaganje i ako bude potrebe, da se aktiviraju u zdravstvenim ustanovama. Poziv je upućen danas rano poslijepodne, a do sada se javilo 15 kolega. Očekujem da oni koji mogu se stave na raspolaganje", rekao je Luetić.</p><p><strong>Nije predviđeno da idu na prve linije?</strong></p><p>"Svojom dobi oni spadaju u rizičnu skupinu. Jučer je bilo oko 200 zaraženih liječnika, te 500 u samoizolaciji, i njih treba zamijeniti u svakodnevnom radu - vizite, rad u ambulantama...", rekao je Luetić.</p><p><strong>Dugoročno, kako djeluju trendovi u hrvatskim bolnicama?</strong></p><p>"Danas je 730 bolesnika u bolnicama, 52 na respiratoru, a to je posljedica zaraženih od prije dva do tri tjedna. Ako su danas brojevi šest puta veći nego prije dva ili tri tjedna, to znači da će se broj pacijenata na bolničkom liječenju znatno povećati.</p><p>Lakše je naći prostor i staviti krevet, no za skrb o pacijentu trebaju i liječnik i sestra. Ako se broj od 730 poveća četiri puta, sigurno će biti još manje zdravstvenih djelatnika na raspolaganju. Nije isto skrbi li tim liječnika i sestara o pet, deset ili pedeset pacijenata", kazao je.</p>