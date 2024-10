Šef Milanovićevog ureda: 'HDZ-ovci kukavički bježe iz Sabora'

Predsjednik neće dopustiti politizaciju Hrvatske vojske, poručio je u dnevniku Nove tv predstojnik ureda predsjednika RH Orsat Miljenić. Podsjetimo zbog nedolaska načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida na sjednicu saborskog Odbora za obranu, ministar obrane Ivan Anušić napustio je sjednicu odbora, koji je predsjednika Milanovića optužio da je Kundidu zabranio dolazak.

Ispred Ureda predsjednika na sjednici Odbora bio je između ostalog i Miljenić koji je istaknuo da je Milanović još jedan put 'morao intervenirati'.

- Morao je spriječiti HDZ-ovski pokušaj jednog besramnog uvlačenja u vojske u njihove politikantske igre. Kundid nije bio pozvan, pozvan je isključivo ministar i onda on odlučuje tko će ići s njim. Vlada je kao svoje delegate označila ministra i dva državna tajnika. Idemo od početka, ovo je politička odluka, gdje gospoda iz HDZ-a umjesto da dođu i obrazloži hrvatskoj javnosti što žele, oni kukavički bježe iz Sabora i pozivaju se na načelnika glavnog stožera. Taj ministar koji ima obraza bilo što govoriti, tisuću ljudi radi za njega u ministarstvu on danas nije u stanju obrazložit odluku koju je on predložio - rekao je Miljenić.

Dodao je i kako odluku ne predlaže načelnik Glavnog stožera, te da je uloga vojske u ovom slučaju da kad Sabor izglasa odluku oni kažu to ćemo provesti na takav i takav način.

- Ne ulazim što Sabor ima pravo ili ne, Sabor je institucija koja je u našem sustavu u vrhu. Uvlačiti vojsku u ovako politiziranu situaciju, što to znači da načelnik mora doći i zauzimati jedu ili drugu poziciju. Predsjednik ne želi politizirat, ne znam zašto HDZ-ovci bježe od odluke za koju tvrde da su jako za nju. Ljudi, političari ste, donesite odluku, to je politička odluka. To nije vojnička odluka. Vojska će napraviti ono što vi odlučite. HDZ kukavički bježi, kao i uvijek - rekao je predstojnik Ureda predsjednika.

- Odluku je predložila vlada, onda ju Vlada treba obrazložit, ne načelnik Glavnog stožera, tu priča počinje i završava. Nema u hrvatskoj povijesti ovakvih kršitelja Ustava kao što su ovi koji su sada na vlasti. Hrvatski ministri idu po svijetu preuzimaju nekakve obveze u ime Hrvatske, pri tome te odluke ne mogu provesti, tako je Ustav rekao, za to im treba predsjednik Republike. Zar ne bi bilo normalno, da prije što idu tako i obećavaju nešto i sramote nas dođu predsjedniku i kažu čujte mi mislimo radit to i to, što mislite o tome. Predsjednik je u više navrata pozivao na sastanke i Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, prije ovog da sjednu i razgovaraju. Tu se mogu razmijenit sve informacije i nakon toga imamo odluku ili je nemamo, ali znamo na čemu smo - dodao je.