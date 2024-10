Miljenić: Rusija je agresor, ali pomaganje jednoj strani u sukobu znači uključivanje u rat

Predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić kazao je u srijedu da nije sporno da je Rusija agresor, a Ukrajina žrtva agresije, ali i dodao da pomaganje jednoj strani u sukobu povlači za sobom uključivanje u isti taj sukob. ''Ima 12 misija koje čuvaju mir, kontroliraju, utvrđuju povrede, ali nema rata. No, jedna misija ima zadaću pomaganja jednoj zaraćenoj strani'', rekao je Miljanić na sjednici saborskog Odbora za obranu.

Miljenić je govorio o NSATU misiji, odnosno o NATO-ovoj misiji sigurnosne i obučne potpore Ukrajini u kojoj su, na prijedlog Vlade, trebali sudjelovati i pripadnici hrvatskih Oružanih snaga. Međutim, predsjednik države Zoran Milanović odbio je za tu misiju dati suglasnost.

''Nesporno je da je Ukrajina napadnuta i da je Rusija agresor, ali je ta misija pomoć jednoj strani u sukobu. A kad pomažete na taj način jednoj strani u sukobu, vi se uključujete u sukob. I gdje god bile osobe koje sudjeluju, one su uključene u sukob. One to mogu raditi iz ove prostorije ili iz Kijeva'', kazao je Miljenić.

Time je obrazložio protivljenje predsjednika Republike sudjelovanju u misiji NSATU koja će se održati u Njemačkoj te ponovio da Ukrajina nije u NATO savezu.

''Potpuno je krivi argument da to rade svi....Pa što onda, pa valjda Hrvatska odlučuje sama o svojem interesu'', poručio je Miljenić.

S obzirom na to da Vlada nije dobila suglasnost vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, zatražila je 'zeleno svijetlo' od Hrvatskog sabora gdje joj je potrebna dvotrećinska većina. No, o misiji NSATU najprije je raspravljao nadležni Odbor za obranu.

Selak Raspudić: Ako je NATO u ratu i Hrvatska je u ratu

''Nasuprot svim populistima koji deklarativno štite hrvatskog čovjeka, ja ću danas reći tmurnu istinu. Ako je NATO i na koji način u ratu, i Hrvatska je kao zemlja saveznica u ratu koliko god nam se to ne sviđalo'', kazala je nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić.

Svi koji govore da će Hrvatska štititi svoje interese i svoga čovjeka, dodala je Selak Raspudić, obmanjuju javnost da bi na tome stekli političke poene.

SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac napomenula je da stranka ostaje vjerodostojna u svojim stavovima glede angažmana oružanih snaga u vojnim misijama te odbacila prozivke o utjecaju predsjednika Milanovića na SDP-ove zastupnike.

''Problem vidim u činjenici da su predstavnici predlagatelja i vladajuće većine pobjegli. Zakon je tu potpuno jasan, on kaže da odluku o sudjelovanju u vojnoj misiji donosi Sabor na prijedlog Vlade'', kazala je, referirajući se na ministra obrane Ivana Anušića i članove odbora iz redova vladajućih koji se ranije napustili sjednicu "zbog izostanka načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida".

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja podsjetio je da je premijer Andrej Plenković, na aktualnom satu u Saboru, negativno odgovorio na pitanje hoće li biti uključivanja hrvatskih snaga u bilo kakve misije.

"Zašto premijer nije rekao da postoji opcija misije koja neće biti izravno petljanje, ali će biti pomoć i slično? Zašto nismo imali raspravu i zašto smo saznali za NSATU misiju tek kad je predsjednik Milanović odbio dati suglasnost za nju?", pitao je Grmoja.

Benčić: Odgovore može dati Vijeće za nacionalnu sigurnost

Zastupnica Možemo Sandra Benčić ustvrdila je da nema spora oko toga hoće li hrvatski vojnici biti na tlu Ukrajine, s obzirom na to da oni ne mogu biti angažirani na teritoriju bilo koje zemlje koje nije članica NATO-a.

''Ono što je sporno jest da li je vojno sudjelovanje u misiji kojom se uspostavlja logističko operativna potpora obrani Ukrajine, rizik za Hrvatsku, da li je to korak dalje prema NATO-ovom ulasku u sukob'', rekla je.

Na ovo pitanje može odgovoriti Vijeće za nacionalnu sigurnost, smatra Benčić, koje treba zatražiti svu dokumentaciju o NSATU misiji.