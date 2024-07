Šef restorana u Rovinju: Tukao me gradonačelnik mafijozo!; Gradonačelnik: To je napuhano

Gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga u subotu je, kako piše Istra24.hr, fizički napao Gordana Jurića, vlasnika rovinjskog restorana Pineta. Incident se dogodio pred gostima, među kojima je bilo i male djece. Događaj je bez navođenja identiteta sudionika potvrdila i Suzana Sokač iz PU istarske.

- Mogu potvrditi da je jučer popodne došlo do narušavanja reda i mira u jednom rovinjskom restoranu nakon čega je policija izašla na teren. Trenutno se kroz kriminalističku obradu utvrđuju okolnosti događaja - rekla je Sokač.

Gradonačelnik Paliaga je za Istra24 potvrdio incident, ali tvrdi da nije bilo udaranja šakama.

- Cijela priča je napuhana. Bilo je naguravanja, ali da sam ga udario u glavu bilo bi i težih tjelesnih ozljeda - izjavio je Paliaga.

Gordan Jurić oglasio se na Facebooku, a status prenosimo u cijelosti.

'Dragi sugrađani, evo želim podijeliti s Vama sramotu Gradonačelnika Marka Paliage. Dakle, jučer oko 17 sati taj nasilnik, mafijozo došao kod mene na moje radno mjesto u restoran. Ja ga lijepo i kulturno dočekam i kažem: 'Marko vidio sam da si me zvao na telefon, ali bio sam u gužvi pa se nisam stigao javiti. Što ćeš popiti?'. A on kaže - kavu. Donese moj djelatnik njemu kavu, i krene priča. Kaže Marko Paliaga, rovinjski gradonačelnik meni: 'Ono što si komentirao na Facebooku, da me može biti sram što kradem građane Rovinja i ugostitelje, s velikim računima za odvoz smeća, ćeš lijepo izbrisati'.

Ja gledam u njega i kažem mu: 'Ono što ja komentiram je iskreno i iz srca, a i duše. Nemam ništa osobno prema tebi kao ni prema IDS. Ti i Laginja, direktor komunalnog servisa kradete mene tako da kradete i moju djecu. I nemam ja što izbrisati. Može Vas biti sram'.

A fini gospodin Marko Paliaga kaže: 'Vidjet ćeš ti s kim imaš posla i tko sam ja'. Ma lik je smiješan, kao želio me zastrašiti. Popije on kavu, i krene s prijetnjama dalje. Ja ga onako promatram i dignem se da nemam posla s budalom jer gosti primijete da nešto ne štima.

Odmaknem se ja od tog čudnog lika, koji mi je djelovao pijano ili pod nekim opijatima, kad on od jednom skoči na mene, uhvati me lijevim rukom oko vrata i za majicu i kaže mi: 'Ja ću te uništiti, ne znaš ti s kim imaš posla, jesu me razumio, znaš ti ko sam ja' i lupi me šakom u glavu, dva tri puta. Ne mogu vjerovati da je takav nasilnik gradonačelnik Rovinja. Što bi tek radio, da je župan ili predsjednik. Čovik ima velikih problema sa sobom. Treba potražiti liječničku pomoć. Odgurnem ja njega, ne želim konflikt jer znam da ima i gostiju na terasi pa se odmičem, govoreći mu: 'Ti stvarno nisi normalan, sada ću te prijaviti na policiju za nasilje'. A on bahato: 'Prijavi kome hoćeš, baš me briga, znaš ti tko sam ja. I ode on kao ljut i nabrijan ča.

A ja fino pozovem policiju i prijavim nasilnika.

Ne znam jesu li ga priveli i testirali na alkohol ili opijate. A ma, što reći, ja ću opet glasati za njega, fin neki gospodin. A glasajte i vi, pa kada vas bude reketario nemojte se iznenaditi da dođe u vašu kuću', napisao je Jurić.