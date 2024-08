Šef riječke Lučke kapetanije: 'Ovaj trajekt su pripremali za redoviti odlazak na remont'

Troje mornara poginulo je u strašnoj nesreći kada ih je na pristaništu u Malom Lošinju prikliještila ulazna rampa trajekta. Četvrti nastradali hitno je prevezen u KBC Rijeka, a kako su nam potvrdili iz bolnice, stabilno je i izvan životne opasnosti. Prizori na mjestu nesreće su kao iz strave, tijela trojice tragično preminulih članova posade i dalje su na malološinjskoj rivi pored trajekta Lastovo. Traje istraga o uzrocima nereće, a kako je za RTL Danas potvrdio Darko Glažar, kapetan Lučke kapetanije Rijeka, trajekt je bio u ispravom stanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Tragedija na trajektu: Pala rampa, tri mornara poginula | Video: 24sata Video

- Da, krenuo je iz Zadra. To je dnevna linija Zadar-Mali Lošinj-Zadar. Imao je svjedodžbe na snazi, znači one su bile valjane. To su tehničke svjedodžbe za plovnost broda i za općenito egzistiranje broda. Te svjedodžbe mu istječu u studenom, pripremali su se za redoviti odlazak na remont u brodogradilište - rekao je.

Foto: Čitatelj 24sata

- Moramo doraditi nautičku i sigurnosnu istragu, a mora doći i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu - rekao je, govoreći da će uskoro znati uzrok tragedije.

Istaknuo je kako s ovim brodom nikada nije bilo nikakvih problema, posebice ovakvih. Dodao je da su obavili inicijalnu inspekciju, a sutra će nastaviti širu.