Obavijesti

News

OŠTRE PROZIVKE

Šef SDP-a opleo po Plenkoviću: 'Zbrinjavanje Sopte u ACI je dno dna. Pljunuo je na sve pomorce'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izborna konvencija SDP-a Grada Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz SDP-a podsjećaju kako, unatoč izvješću Ministarstva koje je utvrdilo Soptinu krivnju za pogibiju triju mornara na trajektu Lastovo - jednu od najvećih pomorskih nesreća u hrvatskoj povijesti

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazvao je u petak premijera Andreja Plenkovića 'balkanskim Trumpom' ustvrdivši kako je zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja 'dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral'.

U priopćenju se time referirao na odluku s Vladine jučerašnje zatvorene sjednice na kojoj je imenovala nekadašnjeg šefa Jadrolinije Soptu na poziciju novog trećeg člana Uprave ACI-ja.

Iz SDP-a podsjećaju kako, unatoč izvješću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je utvrdilo Soptinu krivnju za pogibiju triju mornara na trajektu Lastovo - jednu od najvećih pomorskih nesreća u hrvatskoj povijesti - sud nikada nije digao optužnicu protiv njega, nego protiv mornara protiv kojih se vodi postupak.

"U svijetu Andreja Plenkovića partija košarke vrijedi više od ljudskog života. Zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja je apsolutno dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral. Plenković je ovime pljunuo u lice sindikatima, struci i vlastitom Ministarstvu pomorstva, državnoj instituciji koja je Soptu jasno označila odgovornom osobom za tragediju. Pljunuo je na sve pomorce koji i danas riskiraju živote na lošim brodovima, i što je najgore, narugao se obiteljima stradalih ljudi", poručuje čelnik SDP-a.

UPITAN IZBOR SUDACA
USTAVNI CIRKUS Sabor treba glasati o tri kandidata koja je nametnula HDZ-ova većina

Dodao je i kako ga od sad više ne zove premijerom.

"Andrej Plenković nije nikakav državnik, on je balkanski Trump. Loša, provincijska kopija nečega što je već samo po sebi loše. Kao i Trump, Plenković laže, ucjenjuje, legalizira kriminal, a ono što je najgore, gazi preko ljudi, živih i mrtvih. Trump se hvalio da može nekoga upucati na ulici i proći bez posljedica. Balkanski Trump nam upravo dokazuje istu stvar. On nam poručuje da može zataškati tragediju, može gaziti preko mrtvih i može nagraditi krivca. Za Andreja Plenkovića kao balkanskog Trumpa, život običnog čovjeka ne vrijedi ništa", istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026