Šef SOA-e u Saboru imao fotke Ivane Knoll, spomenuo i Luku Modrića: 'Nisu oni naši špijuni'

Prošlog tjedna SOA je podnijela izvješće o radu za 2022. godinu na sjednici saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost. Među ostalim stvarima, ravnatelj SOA-e Daniel Markić iznio je zanimljiv podatak.

Kako javlja Novi list, Markić je, dok je predstavljao svoje izvješće za 2022. godinu, demantirao da za agenciju rade Luka Modrić i Ivana Knoll.

Kapetana hrvatske nogometne reprezentacije je Markić spomenuo tek usputno, obzirom da je SOA već 2020. godine demantirala navode srpskih medija da Modrić financira njezine aktivnosti u Srbiji. Više se fokusirao na navijačicu Knoll koja je postala prilično poznata na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru prošle godine. .

Srpski sociolog tvrdio da iza Ivane Knoll stoji SOA

Podsjetimo, sredinom prosinca je na jednoj srpskoj televiziji gostovao prof. dr. Ilija Kajtez, srpski sociolog, filozof, pedagog, književnik i oficir u mirovini i komentirao Knoll.

- U životu i politici ne postoji slučajnost. Neki će misliti da je to njen osobni projekt, no kasnije će se ispostaviti da je to dobro planirani projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne obavještajne službe čiji je na ovim terenima podizvođač hrvatska obavještajna služba - kazao je prof. Kajtez tada.

- Hrvatska obavještajna služba je najprisutnija na našem terenu jer su oni podizvođači radova stranih obavještajnih službi i jer imamo isti jezik i istu kulturološku matricu, a imaju i rođake i prijatelje, i dosta poduzeća je došlo... Ovo je jako dobro osmišljeno. Ono što privlači većinu ljudi je golotinja na ivici pornografije. I onda je to mamac za mušku populaciju, da bi se kasnije krenulo u idući korak, a to je suptilno doziran marketing u korist Hrvatske i zapadne demokracije i ispostavit će se protiv Srba, jer Hrvati što god da rade, kakve god uspjehe postizali, ne može da ima takvu snagu i moć ako nije okrenuto protiv Srba. Tu postoji kolektivna patološka mržnja i na kraju će sve ove zanosne slike biti okrenute u korist Hrvatske, njene nezavisnosti i neoustaške ideologije, a protiv nas Srba, jer to je omiljena tema Zapada i hrvatskih medija i hrvatskih službi - dodao je Kajtez.

Zbog toga je, navodi Novi list, ravnatelj SOA-e Markić u prezentaciji koju je održao u srijedu uvrstio i fotografiju Ivane Knoll i rekao prisutnima da ona, kao ni Modrić, ne surađuje sa SOA-om.

