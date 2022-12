'Ivana Knoll je špijunski projekt hrvatskih obavještajaca. Sve su isplanirali. To je udar na Srbiju!'

Hrvatska navijačica Ivana Knoll izazvala je pomutnje i na srpskoj televiziji Studio ‘B‘ u emisiji ‘Bez kompromisa‘ koja se bavi političkim i geopolitičkim temama. Gost prof. dr. Ilija Kajtez, srpski sociolog, filozof, pedagog, književnik i oficir u mirovini je na upit voditelja komentirao Knoll.

- To je uvijek šahovnica i nevjerojatan broj pratitelja, dosta je stranaca i to klizi u neki polupolitički projekt - rekao je voditelj prikazavši fotografiju Knoll i dodavši da se emisija bavi geopolitikom i politikom no kako ne mogu propustiti ‘ovaj fenomen‘.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U životu i politici ne postoji slučajnost. Neki će misliti da je to njen osobni projekt, no kasnije će se ispostaviti da je to dobro planirani projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne obavještajne službe čiji je na ovim terenima podizvođač hrvatska obavještajna služba - kazao je prof. Kajtez.

- Hrvatska obavještajna služba je najprisutnija na našem terenu jer su oni podizvođači radova stranih obavještajnih službi i jer imamo isti jezik i istu kulturološku matricu, a imaju i rođake i prijatelje, i dosta poduzeća je došlo... Ovo je jako dobro osmišljeno. Ono što privlači većinu ljudi je golotinja na ivici pornografije. I onda je to mamac za mušku populaciju, da bi se kasnije krenulo u idući korak, a to je suptilno doziran marketing u korist Hrvatske i zapadne demokracije i ispostavit će se protiv Srba, jer Hrvati što god da rade, kakve god uspjehe postizali, ne može da ima takvu snagu i moć ako nije okrenuto protiv Srba. Tu postoji kolektivna patološka mržnja i na kraju će sve ove zanosne slike biti okrenute u korist Hrvatske, njene nezavisnosti i neoustaške ideologije, a protiv nas Srba, jer to je omiljena tema Zapada i hrvatskih medija i hrvatskih službi - dodao je Kajtez.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Iza ovih akcija stoje zaista vrlo ozbiljni centri moći. Kad se suočavamo s obavještajnim radom moramo imati u vidu činjenicu da iza toga stoje Tink-tankovi, ozbiljni fakulteti, instituti, mudri ljudi različitih profila, tako da je to na znanstvenoj osnovi ide ka tome da se pridobije duša ljudi, da se utječe na njihovu svijest. Nema previše improvizacije, sve je do detalja isplanirano. Kao što vidimo na ovim slikama, nema ništa slučajno, to je dio jako dobro osmišljene akcije obavještajnih službi - rekao je u gost u emisiji.

Najčitaniji članci